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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نيو لوك .. شاهد ميرهان حسين في أحدث إطلالتها

صدى البلد

شاركت الفنانة، ميرهان حسين، جمهورها، بأحدث إطلالتها، ونشرت فيديو جديد عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وظهرت حسين من صالون التجميل  بقصة شعر جديدة ومختلفة،وكتبت من خلال الفيديو معلقة لمتابعنيها:"حبيتوا شكلي الجديد؟".

 

يذكر أن آخر أعمال ميرهان حسين مشاركتها في مسرحية "شمسية وأربع كراسي"، الذي عُرضت  في الساحل الشمالي بمسرح مارينا، شارك في بطولتها النجوم أشرف عبد الباقي، أوس أوس، محمد أنور، ميرهان حسين، المسرحية من تأليف كريم سامي كيمز وأحمد عبد الوهاب، إخراج أشرف عبد الباقي.


كانت أحدث أعمال ميرهان حسين الدرامية مسلسل ختم النمر" تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميريهان حسين، اسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.

 

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