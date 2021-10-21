رئيس جهاز التعمير: قرب الانتهاء من مشروع تطوير وتوسعة مدخل مدينة سيوة

قرب انتهاء تطوير مدخل سيوة

يواصل جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى الجهود للانتهاء من مشروع تطوير وتوسعة مدخل مدينة سيوة بمحافظة مطروح.

وأكد اللواء مهندس آمون مرتضى أبو عمر رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالى الغربى على تواصل العمل للانتهاء من مشروع تطوير مدخل مدينة سيوة بتكلفة استثمارية ٦٠ مليون جنيه .

وأشار أنه ، تم الانتهاء من أعمال التوسعة والازدواج بطبقات رصف جديدة حتى نقطة التقابل مع الطريق الخرسانى الجديد عند علامة الكيلو ٧.٦ وأعمال الأرصفة والحواجز الخرسانية وحارات التسارع والتباطؤ .

وأوضح أن تطوير مدخل واحة سيوة ليليق. بالطبيعة السياحة الواحة والتى تستقبل أعدادا كبيرة من زوار المحافظة.