خالد بيومي : مبروك للإمارات وننتظر الأهلي فى مونديال العالم للأندية

أشاد خالد بيومي الخبير الكروى باختيار الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا للامارات من أجل استضافة كأس العالم للأندية.

قال خالد بيومي عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

ننتظر النادي الأهلي بطل أفريقيا وكل جماهيره العظيمة في العاصمة ابو ظبي في كاس العالم للاندية.



أضاف خالد بيومي : مبروك للامارات ثقة الفيفا في التنظيم ليست من فراغ.

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، شهد حفل تكريم النادي الاهلي لحسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وحسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق ومنحهم "قلادة الأهلي الذهبية"، بحضور مجلس ادارة النادي الاهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب ولفيف من لاعبي ومدربي النادي الاهلي، وذلك مساء اليوم، بمعهد الموسيقى العربية.

ومن جهته، وجه الدكتور أشرف صبحي الشكر إلى مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على دعوته لحضور هذه الاحتفالية والتي تشهد تكريم شخصيات رياضية قدمت العديد للرياضة المصرية، وتُعد من رموز الرياضة في مصر .

احيا الحفل الموسيقار عمر خيرت، والذي قدم أهم مؤلفاته خلال مشواره الفنى.

وكان مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب قد قرر منح حسن حمدي رئيس النادي الأسبق، «قلادة الأهلي الذهبية» تقديرًا لحجم عطائه الكبير على مدار ما يزيد على خمسين عامًا قضاها في خدمة النادي في المناصب المختلفة لاعبًا ومديرًا للكرة، ومشرفًا على الفريق الأول لكرة القدم، وعضوًا بمجلس الإدارة وأمينًا للصندوق ووكيلًا للنادي، ونائبًا للرئيس، ثم رئيسًا للنادي في الفترة من 2002 حتى2013.

كما قرر مجلس الإدارة منح الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد «قلادة الأهلي الذهبية» أيضًا؛ تقديرا لعطائه الكبير للنادي الأهلي؛ لاعبًا ومدربًا للفريق الأول لكرة اليد، وما قدمه للرياضة المصرية والعالمية في العديد من المناصب المحلية والقارية سواء رئيسًا للاتحاد المصري لكرة اليد، ثم الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، حتى تولى رئاسة الاتحاد الدولي لكرة اليد منذ عام 2000 ولمدة 6 دورات متتالية مستمرة حتى الآن.