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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القرار بيد الليبيين .. الدبيبة: الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا يزعج الجميع

رئيس الوزراء الليبي
رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أن حكومته ملتزمة بتحقيق استقرار البلاد، وشكلت لجنة معنية بدعم الانتخابات وإجرائها.

وقال الدبيبة، خلال افتتاح مؤتمر دعم استقرار ليبيا بالعاصمة طرابلس، "عقد اليوم مؤتمر استقرار ليبيا داخل حدود البلاد بعد أن كانت تعقد مؤتمرات الدعم خارجها، ومؤتمر اليوم يؤكد إرادة الشعب ولا يغفل مخاوف المجتمع الدولي المهتم باستقرار ليبيا والمنطقة".

الاتحاد الاوروبي: مؤتمر "استقرار ليبيا" فرصة لتقييم التقدم في الاستعداد للانتخابات

الدبيبة: مؤتمر استقرار ليبيا استكمال للجهود الدولية المبذولة حول الملف الليبي

وأوضح الدبيبة أن "ملف القوات الأجنبية يؤرق الليبيين والوجود العسكري الأجنبي في ليبيا يزعج الجميع، واستقرار ليبيا هو السبيل الوحيد لبناء المؤسسات الليبية السياسية والعسكرية".

وأضاف الدبيبة "الحكومة جاءت من أجل الاستقرار في ليبيا بعد سنوات من الأزمة، وندعم المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا لإجراء الاستحقاقات في موعدها المقرر".

وتابع رئيس الحكومة الليبية "مؤتمر اليوم يؤكد إرادة الشعب ولا يغفل مخاوف المجتمع الدولي المهتم باستقرار ليبيا والمنطقة، والدول الصديقة قدمت دعما حيويا لليبيا أسهم في وقف الحرب".

وأضاف الدبيبة "القرار الليبي أصبح بيد الليبيين ونعمل على استقرار حقيقي، وعلى جميع  الليبيين احترام نتيجة الانتخابات المقبلة".

ليبيا الدبيبة طرابلس الانتخابات اخبار العالم

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