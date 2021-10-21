الفأر السفروت.. اكتشاف نوع جديد من الحفريات بجامعة المنصورة| فيديو

قال الدكتور هشام سلام، عالم حفريات بالجامعة الأمريكية، ومؤسس متحف الحفريات بجامعة المنصورة، إنه «لقد تمكنا من اكتشاف جديد بمركز الحفريات جامعة المنصورة (الفأر السفروت)، وهو نوع جديد من القوارض القزمة، التى عاشت في مصر قبل 34 مليون سنة، ورأسه بحجم عقله الأصبع ولا يتخطى وزنه الـ45 جرام».

وأضاف عالم حفريات بالجامعة الأمريكية، عبر زووم فى برنامج "صباح الخير يا مصر" عبر التلفزيون المصرى، أن تم دراسة جمجمتين ومجموعة كبيرة من الفكوك السفلية، لكن لم يكن الأمر بالسهولة الكافية؛ والعينات غاية في الصغر ورقيقة جدا وملتصقة بالطين الصخري الصلب ما جعل تحضير العينات للدراسة صعب للغاية، لذا لزم علينا الأمر عمل آشعة مقطعية دقيقة لنستطيع دراستها في صورة ثلاثية الأبعاد.

وأشار عالم حفريات بالجامعة الأمريكية، إلى أنه لم يتخط طول الضرس لسفروتس الميلليمتر الواحد وجمجمته يصل طولها لحوالي 1 سم ونصف أما وزنه فلا يتخطى الـ45 جرام، لذا آثرنا تسميته باسم سفروتس نظرا لضآلة حجمه الواضحة، إضافة إلى امتناننا لجذورنا المصرية.

وأكد عالم حفريات بالجامعة الأمريكية "لم نسجل في هذه الدراسة جنس ونوع جديدان فقط لكننا استطعنا تسجيل أول عظام لجمجمة الفيوكريسيتومينز، التى تعتبر المجموعة الكبيرة التي ينتمي اليها الكشف الجديد".

