بورشه تشوق جمهور كايمان GT4 RS بصور وفيديو داخل جبال الألب

أصدرت بورشه الصور الأولى لسيارة كايمان GT4 RS الجديدة وهي تختبر وسط جبال الألب والتي من المتوقع أن تكون النسخة الأفضل أداءً من سيارات بورشه 718 الرياضية ذات المحرك المتوسط ​.

وفقا لموقع "كار آند درايفر"، المتخصص في السيارات، من المحتمل أن تأتي بورشه كايمان جي تي 4 آر اس، التي ستطرح رسميا في نوفمبر المقبل، بمحرك سداسي مسطح بسعة 4.0 لتر، وربما بقوة أكثر من 500 حصان، لكن من غير المعروف حتى الآن مجموعة نقل الحركة، ولكن من معلومات مؤكدة، أن الـ بورشه RS سجلت على مضمار حلبة سباق Nordschleife رقم أسرع بـ 23.6 ثانية من RS الحالية وهو ما يشير إلى تغيير للأفضل في مجموعة نقل الحركة التي ستأتي بقوة أكبر من الـ 500 حصان للإصدار الحالي.

تُظهر الصور الأولية التي نشرتها بورشه ومقطع الفيديو الدعائي، أن GT4 RS قد حصلت على تغيير ايروديناميكي كبير، مع سبليتر (مشتت) أمامي ممتد، وأغطية لما يبدو أنه فتحات خروج الهواء على الرفارف الأمامية، وجناح خلفي كبير بتصميم مشابه للتصميم الحالي لبورشه 992 GT3 مع ملاقط الفرامل الصفراء ومكابح بورشه المصنوعة من الكربون والسيراميك، ومن غير المعروف حتى الآن إذا كانت هذه التغييرات قياسية أو مجرد تخصيص حسب طلب العملاء.

أظهرت أيضا الصور الملتقطة داخل المقصورة أن النموذج الاختباري يعمل مع ناقل حركة ثنائي القابض PDK من بورشه، وهو المسؤول الأساسي عن تقديم أداء متميز داخل حلبات السباق.

حتى الآن لم تعلم بورشه عن لائحة أسعار جي تي 4 آر اس، ولكن من المتوقع أن تكون باهظة الثمن واغلى من الإصدار الحالي خاصة وأنها تقدم نسخة الأداء الأفضل على الإطلاق من 718 كايمان، ومن المتوقع أن يكون السعر الأساسي أقل من 130 ألف دولار.