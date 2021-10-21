بالأبيض.. ريا أبي راشد تستعرض جمالها وأنوثتها من الجونة

نشرت الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد صورًا جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".



وظهرت ريا أبي راشد وهي تستعرض أنوثتها بإطلالة ساحرة من الجونة مرتدية "فستان ستان" باللون الأبيض وعلقت "أريد فقط أن أقول إنه في كل مرة أكون فيها في مصر أتلقى قدرًا لا يصدق من الطاقة الإيجابية والحب ، كل دقيقة من كل يوم! يا لها من فتاة محظوظة أحبكم جميعا".



يختتم مهرجان الجونة السينمائي دورته الخامسة غداً الجمعة الموافق ٢٢ أكتوبر، ومن المقررأن يشهد حفل الختام العديد من المفاجآت وحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.



وكان مهرجان الجونة قد أعلن عن حضور عدد من نجوم الفن في الدورة الخامسة التي انطلقت الخميس ١٤ أكتوبر أبرزهم يسرا، عضو اللجنة الاستشارية، وليلى علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبد الباقي، ريهام عبد الغفور، نجلاء بدر، سوسنبدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.



وأيضا يتواجد: داليا البحيري، مريم الخشت، محمود الليثي، تارا عماد، أحمد فهمي، محمد فراج، صبري فواز، ثراء جبيل، محمد حاتم، علي قاسم، أمينة خليل، أحمد مجدي، كريم محمود عبد العزيز، شريف منير، سيد رجب، هاني رمزي،أحمد رزق، علا رشدي، أحمد شاكر، بسنت شوقي، هنا شيحة، آسر ياسين، نور، ريا أبي راشد، دياموند عبود، باسل الخياط هدي الإتربي، يسرا اللوزي، هدي المفتي، ناهد السباعي، آدم الشرقاوي، علي الطيب، عمر الشناوي، مايان السيد.. وآخرون.