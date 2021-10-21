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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لاميتا فرنجية تستعرض أنوثتها في أحدث إطلالة.. صور

لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية

حرصت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية علي مشاركة جمهورها صورًا جديدة لها عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت لاميتا فرنجية في الصورة بـ اطلالة مثيرة وجذابة مرتدية توب مكشوف عاري الصدر والكتفين، ووضعت، ميكب بألوان ملائمة لإطلالتها مع روج بينك، وكان شعرها الأسود منسدلًا على كتفيها.


وتحرص الفنانة وعارضة الأزياء اللبنانية لاميتا فرنجية دائما، على مشاركة جمهورها ومتابعيها، تفاصيل حياتها اليومية والعملية.


يذكر أن آخر أعمال لاميتا فرنجية السينمائية، كان فيلم "عمر وسلمى 3" وشاركها البطولة كل من تامر حسني، ومى عز الدين، وعزت أبو عوف، إنتاج محمد السبكي، وإخراج محمد سامى.
 

وشاركت لاميتا فرنجية مع الفنان رامز جلال في فيلم “حد سامع حاجة” ومع محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع، وفيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".
 
وتنازلت لاميتا فرنجية عن لقبها في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 ، 2005، كوصيفة أولى لأنها تريد إكمال حياتها المهنية من دون أي ارتباطات أو عقود.
 
تزوجت لاميتا فرنجية من رجل الأعمال اللبناني فريدي مخرز في نوفمبر 2014 بباريس، وقد رزق الثنائي بابنهما الأول جاستن في أغسطس 2016 بالولايات المتحدة الأمريكية.
 

وتبتعد حاليا لاميتا فرنجية عن التمثيل منذ 8 أعوام، حيث كان آخر تواجد لها من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" مع النجم تامر حسنى والنجمة مى عز الدين، ولم تظهر بعدها في أي عمل فنى رغم أن لديها مقومات الأنثى الجميلة، ولكنها الأقل وسط فنانات جيلها اللبنانيات عملاً في مصر.

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IMG_٢٠٢١١٠٢١_١٠٥٨٥٤
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IMG_٢٠٢١١٠٢١_١٠٥٩٠٧
IMG_٢٠٢١١٠٢١_١٠٥٩٢١
IMG_٢٠٢١١٠٢١_١٠٥٩٢١
لاميتا فرنجية توب مكشوف تستعرض انوثتها أعمال لاميتا فرنجية السينمائية عارضة الأزياء اللبنانية

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