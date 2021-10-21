الراقصة جوهرة تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد

أشعلت الراقصة الروسية جوهرة مواقع التواصل الاجتماعي، فور طرحها بعض الصور، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها حيث تميزت بالجرأة والإثارة.



ونشرت جوهرة على حسابها الخاص بموقع إنستجرام، صورة ظهرت فيها وهي ترتدي توب ابيض مكشوف الصدر وبنطال مجسم باللون الابيض، ورفعت شعرها لاعلي، لتتلقى تعليقات الإعجاب من جمهورها.



وكان آخر عمل شاركت فيه الراقصة جوهرة فيلم «الفلوس» مع الفنان تامر حسني الذي طرح العام الماضي، وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية، وتدور قصته حول «سيف»، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية «حلا»، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا نهائية من الخدع واﻷلاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.