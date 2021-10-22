أخبار السيارات|بالأسعار 5 سيارات هاتشباك في السوق المصري.. باقة 10 آلاف دينار كويتي| سيارات سيدان موديل 2021

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

تنتمي السيارة ميتسوبيشي اكسباندر إلى فئة السيارات متعددة الاغراض MPV، حيث شهدت تلك النسخة ارتفاعًا بالقيمة التسويقية الخاصة بها داخل السوق المصري وسط موديلات 2022، وقدرت هذه الزيادة السعرية لجميع الفئات المقدمة بنسبة بلغت 5000 جنيه.

شهدت بعض اصدارات العلامة التجارية ستروين حالة من الارتفاع بالقيمة التسويقية، ومنها النسخة سي اليزيه موديل 2022 والتي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث قدرت تلك الزيادة بقيمة بلغت 4000 جنيه وذلك عن جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري من هذه النسخة.

تتعدد الاصدارات المقدمة داخل السوق المصري وسط موديلات 2021، وذلك بين فئة السيدان، والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات من فئة SUV، والسيارات التي تنتمي إلى عائلة الهاتشباك، والتي تقابل اقبال كبير وخاصة بين فئة الشباب.

تعتبر اصدارات السيدان من اشهر الطرازات داخل اسواق السيارات ووسط موديلات 2021، حيث تتخذ تلك الفئة مكانة كبيرة نسبة إلى ابعادها الهيكلية ومساحتها الداخلية التي تتسمب الطابع العائلي، إلى جانب التقنيات الخاصة بكل علامة تجارية سواء كانت داخليًا أو خارجيًا.

ارتفعت القيمة السعرية للسيارة ستروين C3 ايركروس موديل 2022 داخل السوق المصري، حيث قدرت تلك الزيادة بنسبة بلغت 5000 جنيه، وذلك عن جميع الفئات المطروحة من هذه النسخة والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر.

نشرت قناة Carscoops المتخصصة في مجال استعراض السيارت مقطع فيديو قصير للنسخة شيفروليه كورفيت Z06 موديل 2023، التي تعد واحدة من الاصدارات القوية صاحبة التاريخ الطويل في مجال التسارع والانطلاق مع تصميمها الرياضي المميز، حيث باتت هذه النسخة في أعقاب العد التنازلي للكشف الرسمي عنها وذلك خلال الايام القليلة المقبلة.