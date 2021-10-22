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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات|بالأسعار 5 سيارات هاتشباك في السوق المصري.. باقة 10 آلاف دينار كويتي| سيارات سيدان موديل 2021

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

 

تعرف على أحدث أسعار ميتسوبيشي اكسباندر 2022 في مصر ..صور

تنتمي السيارة ميتسوبيشي اكسباندر إلى فئة السيارات متعددة الاغراض MPV، حيث شهدت تلك النسخة ارتفاعًا بالقيمة التسويقية الخاصة بها داخل السوق المصري وسط موديلات 2022، وقدرت هذه الزيادة السعرية لجميع الفئات المقدمة بنسبة بلغت 5000 جنيه.

 

زيادة في أسعار ستروين سي اليزيه موديل 2022

شهدت بعض اصدارات العلامة التجارية ستروين حالة من الارتفاع بالقيمة التسويقية، ومنها النسخة سي اليزيه موديل 2022 والتي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث قدرت تلك الزيادة بقيمة بلغت 4000 جنيه وذلك عن جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري من هذه النسخة.

 

بالأسعار .. 5 سيارات هاتشباك في السوق المصري موديلات 2021 .. صور

تتعدد الاصدارات المقدمة داخل السوق المصري وسط موديلات 2021، وذلك بين فئة السيدان، والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات من فئة SUV، والسيارات التي تنتمي إلى عائلة الهاتشباك، والتي تقابل اقبال كبير وخاصة بين فئة الشباب.

 

باقة 10 الآف دينار كويتي .. 5 سيارات سيدان موديل 2021

تعتبر اصدارات السيدان من اشهر الطرازات داخل اسواق السيارات ووسط موديلات 2021، حيث تتخذ تلك الفئة مكانة كبيرة نسبة إلى ابعادها الهيكلية ومساحتها الداخلية التي تتسمب الطابع العائلي، إلى جانب التقنيات الخاصة بكل علامة تجارية سواء كانت داخليًا أو خارجيًا.

 

تغييرات في أسعار ستروين C3 ايركروس موديل 2022 .. صور

ارتفعت القيمة السعرية للسيارة ستروين C3 ايركروس موديل 2022 داخل السوق المصري، حيث قدرت تلك الزيادة بنسبة بلغت 5000 جنيه، وذلك عن جميع الفئات المطروحة من هذه النسخة والتي تنتمي إلى فئة الكروس اوفر.

 

شيفروليه تشوق متابعيها للنسخة الجديدة كورفيت Z06 موديل 2023.. صور وفيديو

نشرت قناة Carscoops المتخصصة في مجال استعراض السيارت مقطع فيديو قصير للنسخة شيفروليه كورفيت Z06 موديل 2023، التي تعد واحدة من الاصدارات القوية صاحبة التاريخ الطويل في مجال التسارع والانطلاق مع تصميمها الرياضي المميز، حيث باتت هذه النسخة في أعقاب العد التنازلي للكشف الرسمي عنها وذلك خلال الايام القليلة المقبلة.

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