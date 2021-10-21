باقة 10 الآف دينار كويتي .. 5 سيارات سيدان موديل 2021

تعتبر اصدارات السيدان من اشهر الطرازات داخل اسواق السيارات ووسط موديلات 2021، حيث تتخذ تلك الفئة مكانة كبيرة نسبة إلى ابعادها الهيكلية ومساحتها الداخلية التي تتسمب الطابع العائلي، إلى جانب التقنيات الخاصة بكل علامة تجارية سواء كانت داخليًا أو خارجيًا.

ويقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بـ 5 سيارات سيدان موديل 2021 داخل السوق الكويتي ضمن باقة 10 الاف دينار.

1 – هوندا اكورد موديل 2021

زودت السيارة هوندا اكورد موديل 2021 بمحرك 1500 سي سي رباعي الاسطوانات، قادر على انتاج 198 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 260 نيوتن/متر، متصل بعلبة تروس اوتوماتيكية تعمل عبر منظومة الدفع الامامي، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 195 كيلومتر في الساعة، وبهذه الامكانيات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم خلال 7.5 ثانية.

كما تمتلك السيارة هوندا اكورد موديل 2021 بمحرك اخر 4 سليندر ايضة ولكن بسعة 200 سي سي، يستطيع ان ينطلق من وضع السكون 0 حتى سرعة 100 كم/ساعة خلال 5.8 ثانية فقط، وذلك بفضل قدرات المحرك والتي تقدر بـ 247 حصانا، مع عزم اقصى للدوران 370 نيوتن/متر، بالاضافة إلى سرعة قصوى تصل إلى 205 كيلومتر في الساعة.

أسعار السيارة هوندا اكورد موديل 2021 في الكويت

الفئة الأولى بسعر 7 الاف دينار.

الفئة الثانية بسعر 7.777 دينار.

الفئة الثالثة بسعر 10.500 دينار.

2 – كيا اوبتيما موديل 2021

تأتي السيارة كيا اوبتيما موديل 2021 بتصميم هيكلي يرتكز على قاعدة عجلات بطول 2.805 متر، مع نسبة طول بلغت 4.855 متر، وبعرض يقدر بـ 1.860 متر، و 1.465 متر للارتفاع، مع سعة تخزين خلفية 450 لتر، بينما تاتي بمقدمة ذات شبكات امامية مطلية بالكروم، ومصابيح خلفية تعمل بتقنية LEDLIGHT.

وتستمد السيارة كيا اوبتيما موديل 2021 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات، سعة 2400 سي سي، بقوة 185 حصانا، وعزم اقصى للدوران 241 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 205 كيلومتر في الساعة، بينما تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم خلال فترة زمنية مدتها 9.5 ثانية.

أسعار السيارة كيا اوبتيما موديل 2021

تأتي السيارة كيا اوبتيما موديل 2021 عبر فئة واحدة من التجهيزات وبقيمة قدرها 6 الاف دينار.

3 – سكودا اوكتافيا موديل 2021

حصلت السيارة سكودا اوكتافيا موديل 2021 على فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD، وairbags للحماية من المخاطر، مع خاصية دعم المكابح BA، وقفل مركزي، ومستشعرات حركة امامية وخلفية، و ISOFIX لتثبيت مقاعد الاطفال.

ودعمت السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1400 سي سي، بقوة 150 حصانا، و 250 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وبسرعة قصوى تصل إلى 220 كيلومتر في الساعة، ومن خلال هذه الامكانيات تتسارع السيارة من نقطة الثبات حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية تستغرق 9.2 ثانية.

أسعار السيارة سكودا اوكتافيا موديل 2021

الفئة الأولى سكودا أوكتافيا 2021 1.4 TSI Ambition بسعر 6.100 دينار كويتي.

الفئة الثانية سكودا أوكتافيا 2021 1.4 TSI Style بسعر 8 الاف دينار كويتي.

4 - تويوتا أوريون موديل 2021

تنطلق السيارة تويوتا أوريون موديل 2021 من نقطة الاستعداد 0 حتى تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال توقيت زمني يقدر بـ 7.2 ثانية، حيث تستمد قوتها من محرك سداسي الاسطوانات سعة 3500 سي سي، قادر على انتاج 268 حصانا، و 336 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، وبسرعة قصوى تصل إلى 228 كيلومتر في الساعة.

وتضم السيارة من الداخل مقود حركة متعدد الوظائف، ونظام صوتي وترفيهي CD و AUX، وبلوتوث، وخاصية التحكم في السرعة، ودخول السيارة بدون مفتاح، وقفل مركزي، ومكيف هواء، وصابيح داخلية للقراءة، وعداد مسافات، وفرامل ABS و EBD و AIRBAGS.

أسعار السيارة تويوتا أوريون موديل 2021 في الكويت

الفئة الاولى تويوتا أوريون 2021 3.5L Sport بسعر 9.300 دينار.

الفئة الثانية تويوتا أوريون 2021 3.5L Grande بسعر 11 الف دينار.

5 – تويوتا كامري موديل 2021

تحتوي السيارة تويوتا كامري موديل 2021 على حزمة من القدرات الفنية حيث تستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات بسعة 2500 سي سي، ينتج قوة قدرها 178 حصانا، وعزم اقصى للدوران 231 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل لـ 194 كم/ساعة، وبقوة انطلاق من 0 لـ 100 من خلال 9.7 ثانية.

بالاضافة إلى محرك اخر بسعة 2500 سي سي بقوة 204 حصانا، و 243 نيوتن/متر من عزم الدوران، إلى جانب قدرات اعلى تجهيز من خلال محرك سداسي الاسطوانات بسعة 3500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 298 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 356 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 235 كم/ساعة، وقوة تسارع من وضع السكون 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم خلال 6.3 ثانية.

وتبدأ أسعار السيارة تويوتا كامري موديل 2021 داخل السوق الكويتي من 7.100 دينار وحتى 8.700 دينار.