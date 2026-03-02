كان ياما كان.. يسرا اللوزي توافق على الزواج من نور محمود دون علم ابنتها

توافق داليا (يسرا اللوزي) على طلب الزواج من شريف (نور محمود) الذي يفاجئها بطلب يدها دون علم ابنتها، وذلك في أحداث الحلقة الثالثة عشر من مسلسل كان ياما كان الذي يُعرض على قنوات DMC.

بعد تطوّر علاقتهما، التي بدأت بعد طلاق داليا وعلمها بانفصال شريف عن زوجته، يعرض شريف الزواج على داليا بطريقة رومانسية ومبتكرة حيث يصنع مجسّمين من النحاس لرجل يتقدم بطلب زواج من امرأة ومعه ورقة كتب بها "تتجوزيني؟".

وتتفاجئ داليا وتتردد في البداية بسبب فرح، لكن يقنعها شريف بضرورة عدم إضاعة المزيد من الوقت مثلما حدث بالماضي، وأن عليهما الزواج أولًا ثم تمهيد الأمر لفرح تدريجيًا. توافق داليا بابتسامة سعادة على وجهها، ويبدو أنها قد وجدت أخيرًا ملاذًا آمنًا لقلبها.



كان ياما كان مسلسل دراما اجتماعية، يشارك يسرا البطولة النجم ماجد الكدواني من تأليف شيرين دياب وإخراج كريم العدل وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجناينى وبطولة عارفة عبد الرسول وريتال عبد العزيز.