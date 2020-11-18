أسعار ومواصفات سكودا أوكتافيا 2021 في السوق المصرية

أعلنت شركة سكودا العالمية منذ فترة عن الجيل الجديد بالكامل من سيارات أوكتافيا.





وينتمي الجيل الجديد كليًّا من سيارات سكودا أوكتافيا A8، لفئة السيارات السيدان العائلة، رباعية الأبعاد.

ويستمد الجيل الجديد من سكودا أوكتافيا 2021 قوته من خيارين من المحركات هما 1.4 لتر TSI، علاوة على محرك سعة 2 لتر، والذى يقدَّم للمرة الأولى في السوق المحلية المصرية.

وصُمم الجيل الرابع من سكودا أوكتافيا 2021 على قاعدة عجلات بطول 4.689 مم وعرض 2.686 مم وارتفاع 1470 مم.





وتتوافر سكودا أوكتافيا 2021 في السوق المحلية عبر 3 فئات مختلفة، وهي أوكتافيا موديل 2021 «AMBITION»، وسكودا أوكتافيا موديل 2021 «PLUS AMBITION»، وسكودا أوكتافيا RS.





أما عن أسعارها في السوق المحلية المصرية فتأتى:





سكودا أوكتافيا

- أوتوماتيك / ACTIVE 2020 1600 CC 359,900 جنيه

- أوتوماتيك / AMBITION 2020 1600 CC 399,999 جنيه

- أوتوماتيك / STYLE 2020 1600 CC 450,000 جنيه

- أوتوماتيك / SPORT LINE 2020 1400 CC 499,000 جنيه

سكودا أوكتافيا A8

- أوتوماتيك / AMBITION 2021 1400 CC تربو 399,999 جنيه

- أوتوماتيك / STYLE 2021 1400 CC تربو 459,999 جنيه