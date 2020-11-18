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سيارات

قبل 20 عاماً.. تعرف على أسعار السيارات الزيرو في الشارع المصري.. صور

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 12:01 ص
صدى البلد
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محسن مجدي

شهد قطاع السيارات المصري مؤخرًا تخفيضات متتالية طالت العديد من الطرازات، مع حالة التباطؤ في حركة المبيعات التي تشهدها السوق منذ مارس الماضي جراء تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" .

أصبح الأمر تنافسيًا كثيرًا وترتب على ذلك تخفيضات متفاوتة بين صانعي السيارات، وتنتمي السيارات الأرخص سعرا في السوق المحلية لعلامات تجارية مختلفة.

حيث طرحت بالسوق من وقت لآخر بأسعار غير قليلة، وذلك نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها جميع بلاد العالم.

سوف نعود معكم إلى أيام الزمن الجميل، وهو جيل التسعينيات وأسعار السيارات منذ 20 سنة عندما كان منشورًا في أحد أعداد مجلة "أخبار السيارات", مع ملاحظة أنه كان يوجد بعض السيارات المتوفرة في السوق وقتها وليست مشهورة أو معروفة داخل دليل الأسعار .

وهناك قائمة بماركات السيارات الزيرو وأسعارها التي تم طرحها  منذ 20 سنة حسب الترتيب:


- بي إم دبليو:

316i – موديل 1997 – تامة الكماليات – 160,000 جنيه

523 – موديل 1998 – تامة الكماليات – 286,000 جنيه

520 – موديل 1998 – تامة الكماليات – 340,000 جنيه

520 – موديل 1997 – تامة الكماليات – 270,000 جنيه

 

- ستروين:

AX – موديل 1998 – تامة الكماليات – 45,900 جنيه

ZX – موديل 1998 – تامة الكماليات – 45,900 جنيه

ZX فلاش – موديل 1998 – 53,900 جنيه

 

- فيات:

 بونتو – موديل 1998 – تامة الكماليات – 55,000 جنيه

 برافا – موديل 1998 – تامة الكماليات – 84,000 جنيه

 تمبرا – موديل 1998 – تامة الكماليات – 63,000 ج. م.

 دوجان – موديل 1998 – تامة الكماليات – 50,000 ج. م.

 شاهين – موديل 1998 – 37,500 ج. م.

128 – موديل 1998 – 27,000 ج. م.

 

- فورد:

كا – موديل 1998 – تامة الكماليات – 55,000 ج. م.

فيستا – موديل 1998 – تامة الكماليات – 53,500 ج. م.

إسكورت – موديل 1998 – تامة الكماليات – 75,000 ج. م.

مونديو – موديل 1998 – تامة الكماليات – 97,000 ج. م.

 

- هيونداي:

أكسنت 1300 – موديل 1998 – 34,000 ج. م.

أكسنت 1300 – موديل 1998 – مكيفة – 37,000 ج. م.

أكسنت 1500 أتوماتيك – موديل 1998 – مكيفة – 51,000 ج. م

قبل 20 عاماً.. تعرف على أسعار السيارات الزيرو في الشارع المصري.. صور
قبل 20 عاماً.. تعرف على أسعار السيارات الزيرو في الشارع المصري.. صور
قبل 20 عاماً.. تعرف على أسعار السيارات الزيرو في الشارع المصري.. صور
قبل 20 عاماً.. تعرف على أسعار السيارات الزيرو في الشارع المصري.. صور
قبل 20 عاماً.. تعرف على أسعار السيارات الزيرو في الشارع المصري.. صور
قبل 20 عاماً.. تعرف على أسعار السيارات الزيرو في الشارع المصري.. صور
قبل 20 عاماً.. تعرف على أسعار السيارات الزيرو في الشارع المصري.. صور
قبل 20 عاماً.. تعرف على أسعار السيارات الزيرو في الشارع المصري.. صور
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