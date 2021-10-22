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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن يتوقع انخفاضا في أسعار الغاز في 2022

بايدن
بايدن

توقع الرئيس الأمريكي جو بايدن انخفاض أسعار الغاز خلال العام المقبل 2022، مشيرا إلى أنه لا توجد مؤشرات على انخفاض قريب في أسعار الغاز.

وحول سؤال يتعلق بانخفاض أسعار الغاز في حلقة نقاشية أجرتها شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فجر اليوم الجمعة، ذكر الرئيس جو بايدن أنه من المحتمل انخفاض أسعار الغاز في العام المقبل.

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وتوقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رؤية أسعار الغاز في الانخفاض مع وصول العالم إلى العام المقبل 2022، مفيدا بأنه لا يرى أي شيء سيحدث خلال تلك الفترة، يمكن أن يؤدي إلى خفض أسعار الغاز، بشكل كبير.

وكثيرا ما تثير أسعار النفط ومشتقاته غضب واستياء الرئيس الأمريكي جو بايدن، وفريقه الرئاسي، ولطالما أعرب البيت الأبيض، غير مرة، عن قلقه بشأن تأثير ارتفاع أسعار النفط على المستهلكين الأمريكيين.

ومن المقرر أن تتسبب طفرة أسعار السلع هذا العام، في تحويل 742 مليار دولار من الدول المستوردة مثل الصين وأوروبا إلى البلدان المنتجة مثل روسيا والسعودية والإمارات، وفقا لتحليل حديث.

وكتب زياد داود وفيليبي هيرنانديز من مؤسسة "بلومبيرج إيكونوميكس" للتحليل الاقتصادي في مذكرة: "قد تكون خسائر أوروبا والصين كبيرة من حيث القيمة الدولارية، لكنها تظل محتواه بالنسبة إلى حجم اقتصاديهما الكبير، وقد تعادل ما يقل عن 1% من الناتج المحلي الإجمالي".

روسيا السعودية الصين جو بايدن الرئيس الأمريكي الاقتصاد بايدن النفط الغاز

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