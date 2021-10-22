الهلال الأحمر تنظم ماراثون دراجتك صحتك بـ رأس البر

محافظة دمياط

نظمت جمعية الهلال الأحمر المصرى بدمياط مع فريق دراجو دمياط ماراثون للدراجات الهوائية، اليوم الجمعة، بمناسبة أعياد أكتوبر واستجابة لمبادرة دراجتك ... صحتك التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

شارك في الماراثون عدد كبير من الشباب من أبناء محافظة دمياط للمشاركه في المبادرة الرئاسية.

دراجتك ..صحتك

الماراثون بدأ بالتجمع الساعة الثامنة صباحا أسفل الكوبرى العلوى من ناحية السنانية وتركوا الساعة الثامنة والنصف باتجاه رأس البر حتى انتهى الماراثون عند اللسان.

كان شرط الاشتراك أن يكون مع المشترك دراجته ويتبع تعليمات السلامة على الطريق حفاظا على سلامه المشاركين والمواطنين.

أقرأ أيضا

IMG-20211022-WA0045

IMG-20211022-WA0044

IMG-20211022-WA0046

IMG-20211022-WA0043

IMG-20211022-WA0036

IMG-20211022-WA0038

IMG-20211022-WA0041

IMG-20211022-WA0033

IMG-20211022-WA0034

IMG-20211022-WA0035