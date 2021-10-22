الهلال الأحمر تنظم ماراثون دراجتك صحتك بـ رأس البر

نظمت جمعية الهلال الأحمر المصرى بدمياط مع فريق دراجو دمياط ماراثون للدراجات الهوائية، اليوم الجمعة، بمناسبة أعياد أكتوبر واستجابة لمبادرة دراجتك ... صحتك التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
شارك في الماراثون عدد كبير من الشباب من أبناء محافظة دمياط للمشاركه في المبادرة الرئاسية.
دراجتك ..صحتك
الماراثون بدأ بالتجمع الساعة الثامنة صباحا أسفل الكوبرى العلوى من ناحية السنانية وتركوا الساعة الثامنة والنصف باتجاه رأس البر حتى انتهى الماراثون عند اللسان.
كان شرط الاشتراك أن يكون مع المشترك دراجته ويتبع تعليمات السلامة على الطريق حفاظا على سلامه المشاركين والمواطنين.
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