الصين ثاني أكبر مستورد في العالم لمدة 11 عاما متتالية

قالت وزارة التجارة الصينية إن الصين، كانت ثاني أكبر مستورد في العالم لمدة 11 عاما متتالية.

وكشفت المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية شو جيويه تينغ ، أن الفترة من يناير إلى سبتمبر، استوردت الصين سلعا قيمتها ما يقرب من 2 تريليون دولار، بزيادة 32.6 في المائة على أساس سنوي.

وأضافت المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية شو جيويه تينغ، نقلا عن بيانات منظمة التجارة العالمية، إنه في النصف الأول من العام شكلت واردات الصين من السلع حوالي 12% من الإجمالي العالمي، كما ساهمت البلاد بنسبة 15% من زيادة الواردات في جميع أنحاء العالم خلال هذه الفترة.

وتابعت المتحدثة باسم وزارة التجارة الصينية شو جيويه تينغ أن الصين ستدفع باستمرار الانفتاح على مستوى عال، وتوسع الواردات وتحول سوقها إلى سوق عالمي، سوق يتقاسمه الجميع ومتاح للجميع.

وأشارت شو جيويه تينغ، إلى أن البلاد ستعمل باستمرار على تحسين تحرير التجارة وتسهيلها وتحسين بيئة أعمالها لتعزيز الانتعاش والنمو العالميين.