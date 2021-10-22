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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نسرين طافش بإطلالة جريئة في أحدث جلسة تصوير.. صور

نسرين طافش
نسرين طافش

شاركت الفنانة السورية نسرين طافش، جمهورها ومتابعيها، صورًا جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ظهرت "طافش" في الصور بإطلالة جريئة، وعلّقت: "كن الصمت الذي يراقب أفكارك و تصرفاتك .. أنت لست المفكر، أنت الصفاء دون ضجيج العقل ، أنت الحب و الفرح دون ألم "ايكهارت_تول 💫أنا الصفاء دون ضجيج .. أنا الحب و الفرح".

وتم للفنانة نسرين طافش في السباق الرمضاني الماضي عرض مسلسل "المداح" بطولة: حمادة هلال، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، وبسمة ماهر وغيرهم.

نسرين طافش اطلاله جريئه جلسة تصوير مسلسل المداح الفنانة السورية نسرين طافش بإطلالة جريئة جمهور

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