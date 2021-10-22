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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بين الناس

مياه أسوان: أولوية لمشاريع حياة كريمة وتطوير الأداء الإداري

العميد مهندس يحى
العميد مهندس يحى عبدالمنعم ابوزيد

قال العميد مهندس يحى عبدالمنعم ابوزيد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، بأن الأولويات خلال المرحلة الحالية  تتمثل فى متابعة مشروعات حياة كريمة فى مجال عمل الشركة فى مناطق المحافظة المختلفة وتوفير الإمكانات المختلفة لها التى تحقق لها معدلات التنفيذ المطلوبة وإتقان الأعمال فى نفس الوقت.

أكد، وبحسب بيان، أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي برئاسة المهندس ممدوح رسلان، تتابع تطورات وموقف تنفيذ الأعمال بصفة دورية أسبوعيا، للتأكد من الالتزام بالجدول الزمنى المخطط.

وأضاف أن الشركة تواصل التزاماتها فى أعمال التشغيل والصيانة والإحلال والتجديد والعمل على الإرتقاء بالاداء  والإستجابة الفورية لشكوى المواطن.

وتابع أن من المسارات الهامة الحالية هى تطوير الأداء المؤسسى والإرتقاء بأداء الكوادر البشرية بها لرفع معدلات أداء الشركة فى جميع مجالات العمل، مع وضع أولوية للتدريب وتأهيل العناصر الفنية والإدارية، ومجالات السلامة والصحة المهنية وتطوير قطاع خدمة العملاء والخط الساخن.

الشركة القابضة لمياه الشرب مياه أسوان القابضة لمياه الشرب خدمة العملاء مشاريع حياة كريمة الصحة المهنية الشركة القابضة

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