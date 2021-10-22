حياة المواطن رقم واحد.. تفاصيل تشغيل كوبري المشاة الجديد بشارع المطار

انتهت محافظة الجيزة اليوم من تركيب وتشغيل أحد أهم المعابر المرورية على شريط السكة الحديد بشارع المطار بحي شمال الجيزة، والذي كان يعرض الآلاف من الطلاب والأهالي للخطر أثناء عبور القطارات.

وقررت محافظة الجيزة بناء على توجيهات رئاسة الوزراء بتامين حياة المواطنين وإنشاء الكباري على الطرق وخطوط السكة الحديد لتأمين حياة المواطنين ، إنشاء الكوبري وتم صب الخراسانات للقواعد ووضع السلم الحديدي على الفور في وقت وجيز لم يتخط نصف العام.

وحرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي معاينة كوبري المشاة الجديد بشارع المطار بحي شمال الجيزة بعد تشغيله للتسهيل علي المواطنين والطلاب في عبور السكة الحديد إلي شارع السودان من خلال حرم آمن دون اي معوقات .



ووجه المحافظ بضرورة مراعاة تغطية الأسوار وتركيب لافتات حضارية علي أسوار الكوبري أستجابة لمطالب المواطنين المقيمين بالعقارات المطلة علي كوبري المشاه إلى جانب تطوير مداخل الكوبري بالشكل الأمثل.

وكان حي العجوزة، أعلن قبل أيام تشغيل كوبري المشاة الجديد، الرابط بين شارع السودان و شارع المطار بالمهندسين.

كما تم بناء سور من الطوب لسد ممر السكة الحديد بشارع السودان.

وفي سياق آخر، تفقد محافظ الجيزة حالة النظافة والإشغالات بأحياء الوراق وشمال الجيزة لمتابعة مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين الي جانب الوقوف علي أعمال الرصف الجارية بعددا من الشوارع المدرجة ضمن خطه الرصف للعام المالي الجاري .



ووجه محافظ الجيزة رئيس حي شمال بضرورة توحيد خطوط التنظيم بشارعي الأقصر وبشتيل وهي شوارع تشهد أعمال تطوير، مؤكدا توقيع غرامات مشددة علي شركة النظافة المسئولة عن القطاع لعدم قيامها بأداء المهام المكلفة بها علي أكمل وجه .



كما كلف المحافظ بسحب تراخيص عدداً من سيارات النقل الجماعي والسرفيس لقيامهم بالانتظار بنهر الطريق بشارع الوحدة في تقاطعه مع ترعة السواحل، مشددآ على حي شمال الجيزة بضرورة تخصيص مكان بديل لعدم عرقلة الحركة المرورية بالمنطقة للتسهيل علي المواطنين .



رافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام ورؤساء أحياء جنوب والدقي والعجوزة وشمال والوراق ورئيس هيئة النظافة والتجميل بالجيزة .

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