غرفة الإسكندرية التجارية: التسجيل المسبق للشحنات يمنع دخول السلع مجهولة المصدر.. فيديو

قال أحمد صقر، نائب رئيس غرفة الإسكندرية التجارية، إن منظومة التسجيل المسبق للشحنات بالجمارك تسمح للمستورد أن يقوم بتخليص بضاعته بنفسه.

وأضاف "أحمد صقر"، خلال استضافته ببرنامج "البوصلة" مع الاعلامية منال السعيد المذاع علي فضائية "صدي البلد 2"، الذي تقدمه الإعلامية " منال السعيد"،: "أي منظومة تواجه تحديات، ومنها تدريب الأفراد على العمل على المنظومة، لأن العنصر البشري هو أهم عنصر سيعمل على إنجاح المنظومة وتطبيقها بشكل جيد".



أوضح: "النظام الجديد يساهم في سرعة تيسير الإجراءات وميكنتها، إلى جانب التوسع فى الإفراج الجمركى وهو ما يساعد على دخول سلع جيدة للمستهلك المصري".

وأشار: "من أهم الأهداف القومية للمنظومة أنه لا تدخل أي سلعة مجهولة المصدر لمصر، وأن تكون السلعة على أعلى مواصفات قياسية"، مؤكدا أن القانون الجديد يمنع عمليات تهريب البضائع.

