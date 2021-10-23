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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

صرخات مؤلمة.. شاهد أشخاص يقيدون فتاة لثقب أذنها داخل مول شهير

ثقب أذن فتاة
ثقب أذن فتاة

أثار مقطع فيديو صادم لشخص يثقب أذني طفلة بالإجبار غضب رواد مواقع التواصل مما لضطر الشرطة البريطانية للبحث عن الأشخاص المسئولين عن ترويع الفتاة.

 

يظهر مقطع فيديو الذي تم التقاطه في متجر امجوهرات Lovisa في مول Meadowhall بـ شيفيلد في بريطانيا، الطفلة تصرخ قائلة "ابتعد عني" وتضرب أولئك الذين يثبتونها لثقب أذنيها.

 

في المقطع تقف امرأة مرتدية قفازات زرقاء، تقترب من الفتاة بمسدس خارق والأخيرة تتوسل إليها بألا تفعل، وسط بكاء وصرخات صادمة.

 

تميل المرأة إلى الأمام بعدما أجبروا الفتاة على الثبات حتى خرق شحمة أذنها.

 

ومع استمرار المقطع، يبدو أن الطفلة تهدأ قبل أن تعود الموظفة المشتبه بها لتثقب شحمة أذنها الثانية.

 

بدأت الطفلة في البكاء مرة أخرى بألم عندما قالت المرأة "انتهى كل شيء" للإشارة إلى اكتمال الإجراء.

 

تم تصوير المقطع القصير من قبل فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا وشاركته والدتها عبر الإنترنت، وقالت بأن الحادث استمر حوالي 10 دقائق.


 

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