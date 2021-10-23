عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن ينفي إجبار طلاب المدارس على تلقي لقاح كورونا

صدى البلد

 أكد وزير التربية والتعليم الأردني، وجيه عويس، اليوم "السبت"، أن التعليم الوجاهي مستمر، إضافة للتعليم عن بُعد في الحالات التي ينطيق عليها البرتوكول الصحي المعتمد.

 

وبحسب قناة المملكة الأردنية قال عويس إن إعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا لطلبة المدارس من أعمار 12 إلى 18 عاما مستمر بشكل اختياري، في الوقت الذي أكّد فيه عضو لجنة الأوبئة بسام الحجاوي أن لجنة الأوبئة لم تناقش او توصي او تطرح ان يكون لقاح كورونا اجباريا لطلاب المدارس.

 

وزير الصحة، فراس الهواري، قال في تصريح سابق، إنّ نسبة الإصابات في المدارس ارتفعت إلى 35% من إجمالي عدد الحالات.

 

وبين عويس، أن "كل مؤشرات العالم تقول ان نسبة الإصابة تزداد"، ولكن "الأرقام في الأردن مطمئنة".

 

ودعا، إلى أخذ اللقاح خاصة بعد ارتفاع نسبة الإصابات بالفيروس.

 

كانت وزارة التربية والتعليم قالت في وقت سابق إن"الإصابات إذا بلغت 10% من نسبة الشعبة فيجري إغلاق الشعبة ولكن بحال بلغت الإصابات الإجمالية لجميع مجتمع المدرسة 10% فيتم تحويل المدرسة للتعليم عن بعد وإغلاقها".

 

وقال حجاوي، إنه "يجب على الناس التوجه لاخذ لقاح كورونا خاصة مع اقترابنا من فصل الشتاء، حيث إنّ بعض الدول عادت من جديد بتسجيل اعداد إصابات مرتفعة."

 

وأشار حجاوي، إلى أن بعض دول العالم بدأت تعطي لقاح فايز/بوتنيك من 5 – 12 عاما.

الأردن.. 16 ألف إصابة عمل منذ بداية العام

17 ألفا و168 إصابة كورونا نشطة في الأردن


 

الأردن وزير التربية والتعليم الأردني وجيه عويس التعليم الوجاهي كورونا فيروس كورونا لجنة الأوبئة طلاب المدارس

موضوعات متعلقة

17 ألفا و168 إصابة كورونا نشطة في الأردن

خلال 24 ساعة.. الأردن يسجل 1473 إصابة جديدة بكورونا

ترشيحاتنا

السيسي يستقبل رئيس وزراء ألبانيا ويهنئه لحصول بلاده على مقعد مجلس الأمن

أسعار ومواصفات تويوتا CHR موديل 2021 في مصر.. صور

التحالف ينشر صور 4 زوارق حوثية دمرها شمال مدينة الحديدة اليمنية

الصدقة .. أنواعها وفضلها والحكمة من إخراجها وفوائدها

خطوة علمية مذهلة.. الخنزير أمل البشرية في نقل الأعضاء إلى الإنسان.. تفاصيل

رسميا.. إذاعة ديربي إيطاليا بين إنتر ميلان ويوفنتوس مجانا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل مشاجرة دينا الشربيني وحسن أبو الروس ومنعه من دخول الريد كاربت

توقعات بسقوط أمطار "ماء النار" بأوروبا.. بركان لابالما يهدد السواحل المصرية

الدون يواجه الفرعون.. أرقام رونالدو ومحمد صلاح قبل موقعة الأحد المرعب.. صور

ألحقوني !.. مذيعة "صباح البلد" تتعرض للتجسس على الهواء مباشرة |شاهد

تأثير غازات بركان لابالما التي تمر بمصر الأحد .. هل هي سامة ؟.. خبير يجيب

تجاوز خطير.. إثيوبيا تبدأ التجهيزات الخاصة لملء سد النهضة الثالث

هتكوا عرضهم من أجل التسول وغسل السيارات .. إحالة عصابة شبرا للجنايات

خلال يومين.. تحذيرات من وصول أدخنة بركان لا بالما الضخم إلى مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الدون يواجه الفرعون.. أرقام رونالدو ومحمد صلاح قبل موقعة الأحد المرعب.. صور

بسبب نظراتها المحدقة.. فتاة وصديقتها تكسران زجاجة على رأس راكبة بالمترو |صور

صرخات مؤلمة.. شاهد أشخاص يقيدون فتاة لثقب أذنها داخل مول شهير

تقلد رقصته.. شاهد بطة مايكل جاكسون تثير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي

فيديو

مشهد الخيانة الزوجية.. هنادي مهنا تخلع دبلة زوجها على الهواء

فيديو جراف.. تبقي واطية لو صرفتي على جوزك.. أبرز فتاوى مبروك عطية المثيرة للجدل

فيديو جراف.. سر خناقة دينا الشربيني وحسن أبوالروس في الجونة.. تفاصيل

مشهد تحول إلى حقيقة.. ممثل أمريكي يقتل مديرة التصوير ويصيب المخرج

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

د. ماريان جرجس

سلام الشهيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ