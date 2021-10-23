الأردن ينفي إجبار طلاب المدارس على تلقي لقاح كورونا

أكد وزير التربية والتعليم الأردني، وجيه عويس، اليوم "السبت"، أن التعليم الوجاهي مستمر، إضافة للتعليم عن بُعد في الحالات التي ينطيق عليها البرتوكول الصحي المعتمد.

وبحسب قناة المملكة الأردنية قال عويس إن إعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا لطلبة المدارس من أعمار 12 إلى 18 عاما مستمر بشكل اختياري، في الوقت الذي أكّد فيه عضو لجنة الأوبئة بسام الحجاوي أن لجنة الأوبئة لم تناقش او توصي او تطرح ان يكون لقاح كورونا اجباريا لطلاب المدارس.

وزير الصحة، فراس الهواري، قال في تصريح سابق، إنّ نسبة الإصابات في المدارس ارتفعت إلى 35% من إجمالي عدد الحالات.

وبين عويس، أن "كل مؤشرات العالم تقول ان نسبة الإصابة تزداد"، ولكن "الأرقام في الأردن مطمئنة".

ودعا، إلى أخذ اللقاح خاصة بعد ارتفاع نسبة الإصابات بالفيروس.

كانت وزارة التربية والتعليم قالت في وقت سابق إن"الإصابات إذا بلغت 10% من نسبة الشعبة فيجري إغلاق الشعبة ولكن بحال بلغت الإصابات الإجمالية لجميع مجتمع المدرسة 10% فيتم تحويل المدرسة للتعليم عن بعد وإغلاقها".

وقال حجاوي، إنه "يجب على الناس التوجه لاخذ لقاح كورونا خاصة مع اقترابنا من فصل الشتاء، حيث إنّ بعض الدول عادت من جديد بتسجيل اعداد إصابات مرتفعة."

وأشار حجاوي، إلى أن بعض دول العالم بدأت تعطي لقاح فايز/بوتنيك من 5 – 12 عاما.



