بعد غلق شارع الهرم.. تحويلة مرورية جديد بديلة

كشفت محافظة الجيزة تجهيزاتها في إطار تنفيذ مشروع الخط الرابع لمترو الأنفاق بمحافظة الجيزة وما يستلزم من إجراء غلق كلي لشارع الأهرام في الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية إتجاه ميدان الجيزة بتقاطعه مع المريوطية .



جهزت محافظة الجيزة عدد من التحويلات المرورية للتسهيل علي المواطنين فقد شملت التحويلة الاولي حركة المركبات القادمة من ميدان الرماية وميدان النصر وترغب بالسير إتجاه شارع الأهرام تقوم بالسير يمينا " إجباري " إتجاه طريق المنصورية المؤدي الى مناطق أبو الهول .



ثم الدوران والعودة من فتحة الدوران الكائنة بطريق المنصورية أمام مناطق التوحيد والنور ثم العودة لطريق المنصورية مرة أخرى .



- السير يمينا إتجاه محور أنور السادات (ترسا سابقاً) استكمال السير إتجاه شارع الأهرام عن طريق الدوران والعودة مرة أخرى لمحـور ترسا من فتحة الدوران الكائنة بعد منزل كوبرى ترسا المستحدث والعودة بشارع ترسا ثم الدخول يمينا باتجاه شارع نعمة الله وصولاً حتى شارع الأهرام .



فيديو كامل لمسار التحويلة المرورية الأولي واللوحات والتعليمات الإرشادية.