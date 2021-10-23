رئيس نادي البنك الأهلي يحفز لاعبيه قبل انطلاق الموسم الجديد

اجتمع اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي بـ الجهاز الفني بقيادة خالد جلال المدير الفني واللاعبين اليوم السبت قبل انطلاق مشوار الفريق في مسابقة الدوري المصري الممتاز .



حيث طالب رئيس نادي البنك الأهلي اللاعبين ببذل أقصى درجات الجهد والتحلي بالطموح والإرادة خلال مباريات الفريق في النسخة الجديدة من مسابقة الدوري العام

وشدد رئيس نادي البنك الأهلي على عدم التفريط في النقاط بسهولة وأن ندخل جميع مبارياتنا بهدف الفوز فقط .



وقال اللواء أشرف نصار: لدينا طموح كبير هذا الموسم أن يكون الفريق في مكانة تليق باسم نادي البنك الأهلي .



وأكد ثقة إدارة البنك الأهلي العليا برئاسة هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي ويحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي ومجلس إدارة نادي البنك الأهلي الذي أتشرف برئاسته في قدرات الجهاز الفني واللاعبين في تحقيق نتائج إيجابية وأداء مميز في مسابقة ستكون هي الأقوي نظراً لقوة الفرق المشاركة.