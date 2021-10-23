بـ إطلالة صيفية.. عمرو وردة يتألق في أحدث ظهور

شارك عمرو وردة لاعب فريق أنورثيس القبرصي صورة جديدة له في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.



وظهر عمرو وردة بملابس صيفية، وشعر طويل، ونالت طلته إعجاب عدد كبير من متابعيه وانهالت عليه التعليقات من متابعيه عبر السوشيال ميديا.

شارك المصري عمرو وردة في تعادل فريقه أنورثوسيس فاماجستا مع فلورا تالين في الجولة الثانية من مجموعات دوري المؤتمر الأوروبي.

سجل أهداف المباراة كل من ميلوس ديليتيتش، ودينيس بوبوفيتش في الدقيقتين 25، 29 على التوالي لصالح فريق أنورثوسيس فاماجوستا.

وهدفين اللاعب راونو سابينن، في الدقيقتين 38، و 78 عبر لصالح وفلورا تالين

وشهدت المباراة تواجد عمرو وردة في التشكيل الأساسي للمباراة ولعب المباراة كاملة، لكن وردة أهدر فرصة لهدف قاتل في نهاية المباراة ليحرم فريقه من الخروج فائزا باللقاء.