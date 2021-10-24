ثروة طائلة ومليارات الدولارات .. ايلون ماسك يربح الكثير من تسلا

استطاعت شركة تسلا أن تكتب اسمها بأحرف من ذهب داخل الاسواق العالمية للسيارات، نسبة إلى التقنيات المستخدمة في المنظومة الفنية، والتي تعتمد على تكنولوجيا الطاقة الكهرباية، حيث تلاقي هذه الفئة من السيارات اقبال كبير لما تحتويه من تقنيات مساعدة للحد من الانبعاثات الكربونية، وباعاتبارها صديقة للبيئة، بالاضافة التقنيات الخاصة بكل اصدار.

ومن خلال هذه الرحلة الخاصة بعالم السيارت تمكنت ايلون ماسك من تحقيق ارباحًا خيالية وارء طرازات تسلا، حيث ارتفع سهم Tesla بشكل كبير بالاستناد إلى مؤشر Bloomberg Billionaires، فتقدر ثروة ماسك الحالية بنحو 253 مليار دولار، وهذا يعني أن تلك الثروة قد فاقت ثروة مؤسس أمازون جيف بيزوس والتي تبلغ 193 مليار دولار.

ارتفعت ثروة إيلون ماسك بنحو 83 مليار دولار هذا العام، وذلك بعد بيع سبيس إكس للأسهم والأداء العالي لصالح سهم تسلا لتستفيد الشركة الأم إلى أكثر من 100 مليار دولار، ذكرت بلومبرج أن اتفاقية سبيس إكس مع المستثمرين أضافت 11 مليار دولار إلى ثروة ماسك ، وأن الشركة المصنعة للطيران هي الآن ثاني أكثر الشركات الخاصة قيمة في العالم.

وتشير التقارير الاسبوعية ومع الارتفاع القياسي المسجل يوم الجمعة، أن أسهم شركة Tesla Inc ارتفعت بصورة قياسية، لتكون اقرب إلى الانضمام وسط مجموعة النخبة الخاصة بالشركات التي تزيد قيمتها السوقية عن 1 تريليون دولار، وعلى الرغم من القلبات التي يشهدها قطاع السيارات بشأن مشكلات اشباه الموصلات إلى ان الشركة تسلا تتعامل بشكل افضل، حيث تشهد ايضا ارتفاعًا بالاسهم الخاصة بها بشكل ثابت من بداية يونيو الماضي من العام الجاري.