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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الكونفيدرالية.. طارق هاشم: تبديلات الشعباني ساهمت في تأهل المصري

صدى البلد

عبَّر طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، عن سعادته لعبور عقبة فريق سلطات الموارد الأوغندي، في دور الـ32 من بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

 

و قال هاشم عبر برنامج البريمو بقناة ten إن فريقه قدم مستويات جيدة في لقاء الاياب، كما أن تغييرات المدرب التونسي معين الشعباني؛ ساهمت في خروج المصري من هذه المباراة متأهلا.

 

وأشار إلى أن المصري أهدر عدة فرص في المباراة، وكان أقرب لتحقيق الفوز؛ لولا ضياع بعض المحاولات على مرمى الفريق الأوغندي.

 

وأكد أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنا في أداء الفريق؛ مع مشاركة الصفقات الجديدة، موضحا أن المصري سيكون على أقوى مستوى وينافس على لقب الكونفيدرالية.

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