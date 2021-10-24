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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

داخل فندق.. شاهد امرأة تعثر على غرفة سرية أسفل سريرها

غرفة سرية
غرفة سرية

كشفت امرأة أنها عثرت على غرفة سرية تحت أرضية سريرها داخل غرفة في أحد الفنادق بمدينة نيويورك الأمريكية، وعندما أرادت تفحصها خشيت أن تجد شيئًا مخيفًا.

 

كانت الأمريكية «أديسون كاسيل» تقيم في فندق مع جدتها عندما لاحظ الاثنان وجود شئ غريب أسفل أرضية السرير، وعند تفحصه عثرتا على غرفة سرية.

 

شاركت نجمة TikTok مقطع فيديو للحظة التي نزلت فيها تحت سريرها، وأضاءت المصباح الكشاف، حيث بدأت في نقب السجادة.

 

نشرت المرأة الأمريكية سلسلة من مقاطع الفيديو للمتابعين، واستبعدت فكرة أنها كانت مساحة سباكة لأنها لم تر أي أسلاك أو مواسير.

تقول: "لا أستطيع رؤية نهاية الغرفة، الأمر الذي يخيفني، حتى أنها وصلت إلى تحت الباب الذي يفصل غرفتنا عن الغرف الأخرى".

 

بالطبع ، خوف كاسيل صحيح تمامًا، ففي مارس 2021، اكتشفت امرأة شقة كاملة خلف مرآة حمامها.
 

NINTCHDBPICT000687621105
NINTCHDBPICT000687621105

غرفة سرية

NINTCHDBPICT000687621105
NINTCHDBPICT000687621105
غرفة سرية غرفة امراة الأمريكية نيويورك مدينة نيويورك أديسون كاسيل فندق أرضية السرير TikTok نجمة TikTok المرأة الأمريكية سباكة مواسير اخبار المنوعات أخبار الترفيه مدينة نيويورك الأمريكية

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