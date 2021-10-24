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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسامة نبيه يكشف أسباب رحيله المفاجئ عن نادي الزمالك

صدى البلد

كشف أسامة نبيه، المدرب العام السابق لنادي الزمالك، عن أسباب رحيله المفاجئ عن القلعة البيضاء بعد انتهاء الدوري العام وتتويج الفريق باللقب.

وقال أسامة نبيه، خلال تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي سيف زاهر، ببرنامج "ملعب أون تايم"، المذاع علي قناة "أون تايم سبورتس"، إنه تم تكليفه بمهمه المدرب العام لنادي الزمالك، مشيرا إلي إن المهمة كان جيدة وصعبة في نفس الوقت.

وتابع: المهمة كانت صعبة وانتهت في نهاية الموسم بالتتويج بالدوري العام، مشيرا إلي إن عودة الفرنسي كارتيرون كان من أحد أسباب النجاح.

وأكمل: تحدثت مع كارتيرون قبل أي بداية، لوضع النقاط علي الحروف من أجل أن تكون الأمور واضحة للجميع،  مشيرا إلي إنه أخطر  الفرنسي أنه حضر من أجل مساندته له في مهمته مع الفريق الأول.

وأردف: رفضت العمل مديرا للكرة في الزمالك بخلاف عملي مدربا عاما، وأنه أبلغ اللجنة المؤقتة بهذا القرار.

وأشار: إلي إنه كان مقرر في حالة فوز الزمالك بأي بطولة سيرحل بعدها مباشرة، خاصة أن التتويج ببطولة الدوري جاء بعد ست سنوات.

وأوضح: إلي إنه اكتسب خبرات كبيرة  في منصب المدرب العام من العمل مع كوبر المدير الفني للمنتخب الأول.

وأختتم: لم أرحل عن نادي الزمالك بسبب تأخير المكافأت، وأرفض العمل في منصب المدرب العام خارج الزمالك.

الزمالك نادي الزمالك الدوري العام سيف زاهر اسامه نبيه بطولة الدوري

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