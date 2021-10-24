وزير الرى يكشف أهم التحديات التى تواجه دول العالم فى الوقت الحالى

قال الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى، إن أسبوع القاهرة للمياه سيضم ورش عمل، بالإضافة إلى 5 مسابقات علمية وتطبيقية، والتى تأتى فى إطار رفع مستوى الوعى بقضايا المياه على جميع المستويات.

وأضاف الدكتور محمد عبد العاطى، في كلمته خلال انطلاق فعاليات أسبوع القاهرة للمياه، أن العالم أدرك أن المياه هى الحياة وعماد التنمية المستدامة وهى أيضأ أحد أهم التحديات التى تواجه دول العالم، ومنها التحديات المناخية، والبيئية، وارتفاع معدلات الزيادة السكانية، والهجرة وعدم الاستقرار فى بعض الدول، وأيضا جائحة كورونا وتأثيراتها على جميع دول العالم.

وأشار إلى أن جميع هذه التحديات تأتى بالتزامن مع استمرار الطلب المتزايد على إمدادات المياه فى ظل محدوديتها، فقد شاهدنا فيضانات عارمة وحرائق غابات وارتفاعا لدرجات الحرارة غير مسبوق فى عدد من الدول، ما يستدعى تبنى سياسات فاعلة وإدارة رشيدة للموارد المائية مع السعى الجاد لتنميتها.

