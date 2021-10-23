وزير الري لـ أحمد موسى: لن نسمح بأن تقل مياه النيل كوبا واحدا.. وسد النهضة به مشاكل فنية.. ولا تصالح مع أي تعد يؤثر على مجرى نهر النيل

محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري:

وجهنا دعوة لـ إثيوبيا لحضور أسبوع القاهرة للمياه ولم يردوا

لجنة دولية أكدت وجود مشاكل في أمان سد النهضة

مشاكل غير معلنة.. قرار إثيوبيا بإنشاء السد متسرع

مشاكل بسد النهضة ومن الصعب ملء 74 مليار متر مكعب

لن نسمح بأن تقل مياه النيل كوبا واحدا

إنشاء محطة لتحلية مياه البحر في العلمين الجديدة

500 متر مكعب نصيب الفرد من مياه النيل

لا تصالح في ٱي تعد يؤثر على مجرى نهر النيل



حل الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، ضيفا على الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، وتحدث عبد العاطي عن آخر تطورات سد النهضة، وفيما يلي تفاصيل الحوار:

قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، تعليقا على مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه، إن الهدف من المؤتمر هو نشر التوعية داخليا وخارجيا، مضيفا:" ـسبوع القاهرة للمياه منصة تواجه الشائعات والأكاذيب وتنشر المعلومات الصحيحة عما يحدث داخل مصر ، ونحن منفتحين على الجميع ونشارك الخبرات مع العديد من دول العالم في ملف المياه ".

وأكمل محمد عبد العاطي :" سيتم عقد لقاءات على مستوى وزاري في اسبوع القاهرة للمياه وهناك أكثر من 16 وزير ري يشارك في المؤتمر من افريقيا واوروبا ومختلف دول العالم ".

ولفت محمد عبد العاطي :" الرئيس السيسي سوف يلقي كلمة في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر اسبوع القاهرة للمياه وهذا دليل على اهتمام الرئيس السيسي بملف المياه ".

وقال وزير الري، تعليقا على مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه، إن إثيوبيا مرحب بها للمشاركة في مؤتمر اسبوع القاهرة للمياه، و وجهنا الدعوة لاثيوبيا أكثر من مرة ولم يردوا على الدعوة ولم يعتذروا عن المشاركة ".

أما عن سد النهضة، قال الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن مصر أرسلت للبنك الدولي في 2008 كي تطلب منه إجراء أول دراسة لمنشأ مائي عبارة عن سد متعدد الأغراض بالتعاون مع السودان وإثيوبيا .



وأضاف محمد عبد العاطي:" في 2011 أعلنت إثيوبيا عن مشروع سد النهضة وهو ليس له علاقة بالدراسة التي تم الاتفاق عليها لإنشاء سد على نهر النيل بين مصر والسودان وإثيوبيا ، واستغلت إثيوبيا الأحداث في مصر في 2011 وأعلنوا عن سد النهضة"، مضيفا:" إثيوبيا أعلنت أنها تمتلك دراسات لسد النهضة ".

وأكمل محمد عبد العاطي :" تم تشكيل لجنة دولية في الفترة من 2011 وحتى 2013 لإجراء دراسات على سد النهضة، وتلك اللجنة أكدت أنه هناك مشاكل في أمان السد، واحضرنا استشاري دولي من أجل دراسة السد وإثيوبيا رفضت المتابعة ولم يتعاونوا معنا ".

وأشار إلى أن إثيوبيا كانت ترغب في تشغيل سد النهضة في 2014 ولكنه لم يتم تشغيل سد النهضة حتى الآن، وأن قرار إثيوبيا ببناء سد النهضة متسرع و اثيوبيا لديها مشاكل في سد النهضة وهناك مشاكل معلنة واخرى غير معلنة”.

وأكمل محمد عبد العاطي :" تركيب التوربينات أمر ليس سهلا ويحتاج إلى دراسات وتجارب كثيرة، ومشروعات السدود الكبرى ليست سهلة وتحتاج إلى دراسات كبيرة ومخططة وفق أساس علمي ، ومشروع سد النهضة به مشكلة فنية بسبب قلة الدراسات حول السد ".



وأكد وزير الري ، أن هناك مشاكل فنية في بناء سد النهضة ومن الصعب أن يتم ملء 74 مليار متر مكعب خلف سد النهضة، مضيفا:" مصر مستعدة للتفاوض في أي وقت ولكن يكون وفق آلية محددة وتوقيت محدد للانتهاء من التفاوض والتوصل لاتفاق قانوني ملزم ".

وتابع محمد عبد العاطي :" إثيوبيا أعلنت بيانات خطأ حول الملء الثاني لسد النهضة وتم ملء 4 مليار متر مكعب وليس 13 مليار متر مكعب، ومصر تراقب سد النهضة بشكل يومي وتعمل على تقييم الموقف والدولة تتخذ القرار المناسب وكل شيء يتم وزنه بميزان ذهب ".

وتابع محمد عبد العاطي :" مصر لن تترك حقها في مياه نهر النيل مطلقا"، مضيفا:" مش هنسيب حقنا ولن نسمح بأن تقل مياه النيل كوب واحد فقط ".

وكشف الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، معدلات الهبوط في سد إثيوبيا والمخاطر المتوقعة من خلال الصور الراداريةـ قائلا:"استخدمنا تقنية الصور الرادارية في البحث العلمي عن سد إثيوبيا وتطويره بالاشتراك مع علماء من أمريكا، هذه الصور تمكننا من متابعة المنشآت المختلفة سواء داخل مصر أو خارجها"، لافتا: "البحث العلمي عن سد إثيوبيا نشر في مجلة أمريكية واستخدمت فيه كل الطرق العلمية".

وأوضح: "تحكيم البحث حول المشاكل الفنية في السد الإثيوبي أعطانا مصداقية علمية وأرسلت لنا الشهادة التي تؤكد صحة معلوماتنا ومصداقيتنا"، وأن البحث العلمي كشف معدلات الهبوط في سد إثيوبيا والمخاطر المتوقعة من خلال الصور الرادارية، وسيتم عرض النتائج الخطيرة التي انتهى إليها البحث العلمي عن سد إثيوبيا في مؤتمر أسبوع القاهرة للمياه".

وفي ملف تعظيم موارد المياه قال وزير الموارد المائية والري، إن مصر غيرت نظام إدارة المياه من أجل تعظيم الاستفادة منها، مضيفا:" يتم توجيه المياه نحو المصارف ويتم خلطها بمياه النيل واستخدامها في الزراعة، ولدينا 430 محطة خلط للمياه لإعادة استخدامها في الزراعة ".

وتابع محمد عبد العاطي :" تم إنشاء محطة بحر البقر في الشرق لمعالجة مياه المصارف وإعادة استخدامها في الزراعة ، كما يتم العمل على إنشاء محطة الحمام في الغرب التي تعتبر أكبر محطة معالجة في العالم وستكون جاهزة خلال عام ونصف ".

وأكمل محمد عبد العاطي :" الدولة عملت على تنفيذ مشروعات تبطين وتطهير الترع من أجل سرعة ايصال المياه لنهايات الترع"، منضيفا:" استخدام منظومة الري الحديث يوفر في استهلاك المياه لتزيد من انتاجية الفدان بنسبة 30%".

وأوضح اوزير الموارد المائية والري، أن الدولة تعمل على إنشاء محطات تحلية مياه البحر من أجل الاستفادة منها في في مختلف المشاريع، والمدن الجديدة على البحر المتوسط والأحمر يجب أن يكون بها محطات مياه بحر ، مضيفا: "تم إنشاء محطة تحلية مياه البحر في مدينة العلمين الجديدة".

وأكمل محمد عبد العاطي: "يتم العمل على تدبير موارد إضافية من المياه"، مضيفا: "احتياجاتنا الأساسية من المياه من 5 لـ 7 مليار متر مكعب مياه في المدن الساحلية الجديدة، وبالتالي يتم إنشاء محطات تحلية من أجل توفير هذه المياه".

وقال وزير الري، إن نصيب المواطن من مياه نهر النيل حوالي 500 متر مكعب، ونصيب الفرد من المياه منذ 10 سنوات كان حوالي 800 متر مكعب ".

وتابع محمد عبد العاطي :" إذا استمرت الزيادة السكانية بالوضع الحالي سوف ينخفض نصيب الفرد من المياه إلى نصف نصيب الفرد الحالي من المياه، والدولة تعمل على البحث عن بدائل كثيرة لتوفير الموارد المائية"، مضيفا:" المشروعات القومية التي تم تنفيذها منذ 2014 أنقذت مصر من مشاكل كثيرة ".

وكشف الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، مجهودات إزالة التعديات على نهر النيل، قائلا:" سنقوم بإزالة كافة المخالفات من على نهر النيل"، موضحا: "المخالفون لا يحصلون على تعويضات لأن التعويضات تكون عندما تم عمل منفعة عامة مثل الطريق الدائري ففي هذه الحالة يتم إعطاء تعويضات للمواطنين".

وأضاف: "المخالف لا يحصل على تعويض، بل يجب أن يدفع تعويض للدولة نظير الضرر الذي تسبب فيه"، لافتا: "المخالف صاحب التعديات على نهر النيل هو اللي المفروض يدفع للدولة عن الضرر اللي لحق بها، والقانون أعلى من الجميع وسيتصدى للمخالفات والتعديات وإزالتها"، متابعا: "ما حدث في رشيد من تعديات ضر بمصر كلها".

وأكمل الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري،: "ليس هناك تصالح في التعديات التي تؤثر على المجرى المائي الرئيسي".

وأشار الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، إن الرئيس السيسي يتابع ملف المياه بكل تفاصيله بصفة دورية، قائلا:" الرئيس السيسي يقول لي دائما « مش عايزين نسيب نقطة مياه واحدة إلا ويتم تعظيم الاستفادة منها »".

وفي سياق متصل قال وزير الري:" التغيرات المناخية لها علاقة بالمياه، وقد تتسبب في حدوث أحداث متطرفة في المناخ مثل سقوط أمطار بكميات كبيرة ومن الممكن أن يحدث جفاف وارتفاع درجات الحرارة ".

وأضاف محمد عبد العاطي :" تم تنفيذ أعمال حماية للدلتا على طول 118 كيلو متر، وجاري العمل في 118 كيلو اضافية لحماية الدلتا من التغيرات المناخية المتطرفة، بحيث يتم تعلية الأراضي لتهدئة حدة الأمواج".

وتابع محمد عبد العاطي :" الدولة اتخذت إجراءات حماية لكل سواحل المدن الجديدة المنشأة على البحر المتوسط لمواجهة التغيرات المناخية ".