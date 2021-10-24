إخماد حريق في جراج شركة النيل لحليج الأقطان بالغربية

أخمدت قوات الحماية المدنية بالغربية، حريقا، اندلع، اليوم، في كميات من الحشائش والبوص، داخل جراج شركة النيل لحليج الأقطان في قرية الدلجمون، التابعة لمركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية.

وتلقى اللواء هاني عويس مدير الأمن، إخطارا، من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق هائل بجراج شركة النيل بدائرة المركز.



وانتقلت القيادات الأمنية تحت إشراف العقيد محمد عاصم رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة، إلى مكان الواقعة، وجرى الدفع بـ 3 سيارات إطفاء وإخماد النيران.



وأفادت التحريات الأمنية بأن اندلاع النيران؛ جاء نتيجة حدوث ماس كهربائي مفاجئ.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وحرر محضر بها، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.