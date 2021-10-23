محافظ الغربية ومُفتى الديار المصرية يوقعان عقد لإقامة فرع لدار الإفتاء بالغربية

وقع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وفضيلة مُفتى الديار المصرية الدكتور شوقي علام، صباح اليوم، بديوان عام المحافظة، عقد لإقامة فرع لدار الإفتاء المصرية بعمارات عبد المنعم رياض بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة وذلك في إطار جهود دار الإفتاء المصرية لتطوير أدائها من خلال نشر خدماتها وتوضيح صحيح الدين بجميع محافظات الجمهورية وتقديم الفتوى الشرعية الصحيحة لفئات المجتمع ومحاربة الفكر المتطرف .

ووجه فضيلة مُفتى الديار الشكر لمحافظة الغربية على تقديمها أوجه الدعم اللازمة لإقامة فرع لدار الافتاء، مشيراً أن فروع الدار بالمحافظات تهدف في المقام الأول لتعزيز قنوات الاتصال مع الجمهور ، وتمهيد الطريق أمام مسئولي إصدار الفتوى وممثلي دار الإفتاء المصرية لتقديم الجواب عن الحكم الشرعي المراد معرفته .

من جانبه وجه محافظ الغربية الشكر لفضيلة المُفتي على اختيار الغربية لإقامة فرع جديد للدار، مؤكداً أن المحافظة من خلال هذا الفرع ستوفر على المواطنين مشقة وعناء السفر للذهاب للقاهرة، خاصة لوجوده في منتصف مدينة داخل عمارات عبد المنعم رياض والتي تم إنشائها لتعظيم إيرادات المحافظة، حيث تم توفير مقار للجهات المختلفة بها وعلى رأسهم "هيئة قضايا الدولة، جهاز حماية المستهلك، النيابة الإدارية وهيئة سلامة الغذاء بالإضافة إلى مقر دار الإفتاء" والذي سيتم إقامته على مساحة ٤٦٤ متر مربع، وعقب توقيع البرتوكول توجه المحافظ والمفتي لتفقد المقر.

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