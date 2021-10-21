نور حياة .. محافظ الغربية يتفقد القافلة الطبية بدهتورة بمركز زفتى ..صور

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، اليوم ، القافلة الطبية بقرية دهتورة مركز زفتى، والتي نظمها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع جمعية الأورمان ومستشفى المنصورة العسكري.

ومن جانبه أشاد المحافظ بالقافلة وما تقدمه من خدمات طبية للمواطنين بالمجان ضمن مبادرة فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار وخاصةً في القرى الأولى بالرعاية الصحية ، حيث تستهدف الكشف على ١٠٠٠ مستفيد على مدار يومين بمركز زفتى .

يُذْكَر أن مبادرة رئيس الجمهورية " نور حياة " بدأت في محافظة الغربية في يوليو ٢٠١٩ ، حيث تم تنفيذ ١٩ قافلة بقرى ومراكز محافظة الغربية ، استفاد منها ١٢ ألف مستفيد وتم صرف العلاج وعمل النظارات الطبية اللازمة وتحويل الحالات التي تحتاج تدخل جراحي إلى المستشفيات الشريكة .

ومن الجدير بالذكر أن هذه المبادرة تأتي ضمن ١١٥ قافلة متنوعة مابين قوافل ( طبية ، بيطرية ، زراعية ، اجتماعية ورياضية) تنفذها المحافظة على مدار شهر أكتوبر الحالي ضمن احتفالات المحافظة بعيدها القومي وكذا الاحتفالات بنصر أكتوبر المجيد .

شاهد ..محافظ الغربية يتفقد القافلة رقم 20 بدهتورة مركز زفتى ..صور

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