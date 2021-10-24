البرهان: نجاح الفترة الانتقالية مرهون بإستكمال هياكل السلطة

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، إن نجاح الفترة الانتقالية مرهون بإكمال هياكل السلطة الانتقالية.

وأضاف البرهان، خلال استقباله المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان: "حريصون على العمل مع القوى السياسية لتذليل جميع العقبات والتحديات للخروج بالبلاد من الازمة السياسية الراهنة.

وجدد “البرهان” التأكيد على إلتزام القوات المسلحة بحماية الفترة الانتقالية والعمل وفق الوثيقة الدستورية واتفاق جوبا للسلام، وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة وانتقال ديمقراطي مدني كامل".

ووفقًا لبيان نشره مجلس السيادة الانتقالي عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، أشاد فليتمان بـ"المجهودات المتعاظمة لرئيس مجلس السيادة، الرامية لإنجاح الفترة الانتقالية، وحرصه التام على حماية الثورة والتغيير والانتقال الديمقراطي.فضلاَ عن التزامه بالشراكة المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية وتوسيع دائرة المشاركة لتشمل كل القوى السياسية المؤمنة بالتغيير".

وأوضح البيان أن المبعوث الأمريكي "قدم عدة مقترحات من شأنها تعزيز روح الشراكة، والعمل الجاد من أجل الخروج الآمن للبلاد من أزمتها الراهنة،. مبينًا أن رئيس مجلس السيادة وعد بدراستها مع السيد رئيس مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن نجاح الفترة الانتقالية مرهون بإكمال هياكل السلطة الانتقالية".

وصباح اليوم، أفادت وكالة "سبوتنيك" الروسية بأن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، والبرهان، سيعقدان اليوم اجتماعا لبحث الوضع السياسي الراهن بالبلاد في ظل استمرار الاعتصامات والاحتجاجات بمناطق مختلفة من البلاد.

وقال مصدر مطلع لوكالة "سبوتنيك" الروسية إن "اجتماعا مغلقا بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو، ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، سيعقد منتصف اليوم الأحد، للتباحث حول الرضع السياسي الراهن".