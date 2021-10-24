شيكو لـ محمد صلاح: ربنا يحميك يا ملك الكورة في العالم

بعد هاتريك مانشستر يونايتد

وجه الفنان هشام محمد ، الشهير بـ شيكو ، رسالة لـ محمد صلاح بعد تسجيله هاتريك فى شباك مانشستر يونايتد، ونشر صورة له مع نجم ليفربول وهشام ماجد، عبر موقع إنستجرام.

وكتب شيكو: “ربنا يحميك يا صلاح يا ملك الكورة في العالم”.

وحقق فريق ليفربول فوزا كبيرا على مانشستر يونايتد بخماسية دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

واستطاع محمد صلاح أن يسجل 3 أهدف (هاتريك) لصالح ليفربول في المباراة.

ورفع ليفربول رصيده إلى النقطة 21 في المركز الثاني بجدول الترتيب، وفي الجانب الآخر، ظل مانشستر يونايتد برصيد 14 نقطة في المركز السابع.