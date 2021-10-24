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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان الحي الثامن بمدينة نصر يطالبون بإنشاء كوبري مشاة

صدى البلد

ارسلت القارئة إيمان مراد شكوى لخدمة بين الناس بموقع صدى البلد تؤكد فيها تضررها من عدم وجود كوبري لعبور المشاة بالحي الثامن.

 

وقالت إيمان مراد في شكواها: نعاني نحن سكان الحي الثامن بمدينة نصر من عدم وجود كوبري للمشاة أمام  التوحيد والنور بالحي الثامن، حيث يوجد تجمع مدارس ولا نستطيع  عبور الطريق للذهاب إلى المدرسة بسبب سير السيارات بسرعات كبيرة جدا وكل يوم حادثة بسبب نزلة الكوبري.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

المواطنين كوبرى حل مشاكل المواطنين كوبري للمشاة الحى الثامن

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