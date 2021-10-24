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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الترجي يتأهل لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا

صدى البلد

تأهل الترجي التونسي لمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، عقب فوزه 1 / صفر على ضيفه الاتحاد الليبي اليوم الأحد في إياب دور الـ32 للمسابقة القارية.

واستفاد الترجي من تعادله بدون أهداف في لقاء الذهاب، الذي جرى بمدينة بنغازي الليبي الأسبوع الماضي، ليواصل مسيرته في البطولة التي توج بها 4 مرات.

ويدين الفريق التونسي بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه نسيم بن خليفة، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 64، من متابعة لركنية نفذت عرضية لتمر من الجميع، قبل أن تصل إليه ليضع الكرة بثقة داخل الشباك على يمين حارس الفريق الليبي.

وبلغ ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي الدور ذاته في البطولة التي أحرز لقبها عام 2016، بعدما تغلب 2 / صفر على ضيفه مانيما أنيون من الكونغو الديمقراطية، مستفيدا من تعادله الإيجابي 2 / 2 في مباراة الذهاب التي جرت بالكونغو الديمقراطية.

وفجر جوانينج جالاكسي البوتسواني مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما تأهل لدور المجموعات للبطولة للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه الكبير 3 / 1 على مضيفه سيمبا التنزاني في وقت سابق اليوم.

وتمكن جالاكسي من تعويض خسارته صفر / 2 أمام منافسه في لقاء الذهاب، ليحجز بطاقة التأهل لمرحلة المجموعات، بعدما تفوق بفارق الأهداف المسجلة خارج الأرض، والتي يتم الاحتكام إليها في حال تساوي أي فريقين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة وفقا للائحة المسابقة.

وبذلك، ودع سيمبا البطولة التي بلغ الأدوار الإقصائية بها في النسخة الماضية، لينتقل إلى دور الـ32 الإضافي لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفيدرالية الأفريقية).
 

الترجي التونسي دوري ابطال افريقيا الاتحاد الليبي مدينة بنغازي نسيم بن خليفة

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