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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الشهابي: تعاون "التنسيقية" و"الرياضة" يدعم قطاعات كبيرة من الشباب

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وقع وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مذكرة تفاهم مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك بهدف تأهيل الشباب وتمكينهم من المشاركة الفعالة في إنجاز أهداف التنمية الشاملة.

 

وفى بداية حديثه الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على هامش التوقيع، إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار العمل علي تمكين الشباب من المشاركة في أهداف التنمية الشاملة وغرس قيم المواطنة والانتماء من خلال المنصات الحوارية الخاصة بالتنسيقية والتي تجمع الشباب بمختلف التيارات السياسية، مشيدا بتجربة التنسيقية معتبرا انها تستحق الإشادة والتقدير والتمكين السياسي، قائلا ً :" تعودنا مع تنسيقية الأحزاب أن تكون ذراعاً اخر من كيانات الوزارة وسعيدين بهذا التعاون والتفاعل مع التنسيقية " .

 

فيما وجه إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة وعضو أمناء تنسيقية الأحزاب، الشكر والتقدير  لوزير الشباب والرياضة علي دعمه المستمر لشباب تنسيقية الأحزاب، مؤكدا أن مذكرة التفاهم وسيلة لدعم قطاعات كبيرة من الشباب فى مختلف المجالات، وهو أحد أهداف التنسيقية خلال الفترة الحالية.

 

وقع مذكرة التفاهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وسها سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين .

 

وحضر توقيع مذكرة التفاهم  إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، عضو مجلس أمناء التنسيقية،  ومن أعضاء مجلس النواب عن التنسيقية خالد بدوي، والدكتورة غادة علي، و من أعضاء مجلس الشيوخ  النائب محمد عمارة، ومن أعضاء التنسيقية مؤمن سيد و أحمد البشبيشى و زكى القاضى و محمد شلبى.

 

محافظ الجيزة وزير الشباب وزير الشباب والرياضة التنمية الشاملة تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مجلس النواب عيد

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