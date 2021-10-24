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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمرو عبد الجليل في الصحراوى من أجل فيلم تجاري

عمرو عبد الجليل
عمرو عبد الجليل

بدأ الفنان عمرو عبد الجليل تصوير مشاهده في الفيلم الجديد "فيلم تجاري"في فيلا بالطريق الصحراوي؛  وهو سيناريو وحوار زين العابدين خيري، وإخراج محمود كامل، ويشارك في بطولته عدد كبير من الممثلين منهم، حمدي الميرغني وياسر الطوبجي وعمرو عبد العزيز وفرح يوسف ومحسن منصور وغيرهم.
تدور الأحداث حول عالم السينما وكواليس صناعة الأفلام بشكل كوميدي فانتازي، حيث تحدث العديد من المواقف والمفارقات المضحكة أثناء عملية التصوير ما بين المخرج والمنتج ومدير التصوير والممثلين، حتى ينتهي الفيلم بشكل غير متوقع.

عمرو عبد الجليل في سهرانين:

حل الفنان عمرو عبد الجليل والمطربة أمينة، ضيفين على الفنان "أمير كرارة"، ببرنامج "سهرانين"، المذاع عبر قناة "أون إي".


وتحدث "عبدالجليل"، عن أولاده قائلا: "عبدالجليل عنده 26 سنة، وعبدالرحمن 3 سنوات"، لافتا: "الصغير هو اللي واكل دماغي وأنا أعبط منه.. عبدالرحمن لسه صغير وعبيط، بس أنا ببقى أعبط منه أما بكون معاه".


وأضاف: "عبدالجليل وهو صغير كان بيجنني، وكان ليه مواقف مضحكة وإفيهات عجيبة معايا".

وتحدث "عبدالجليل"، عن أول يجمعه بالأستاذ يوسف شاهين، قائلا: "كان في مسرحية بجامعة القاهرة، وكانت حينها طالب في المعهد"، مردفا: "أول دول عملته في المعهد كان كوميدي، لذلك صنفوني كوميدي، وكنت أي حاجه أعملها على المسرح يضحكوا واتضايقت جدا من الموضوع".


وأشار: "كان نفسي أعمل دور بعيد عن الكوميدي، وفي مسرحة الجامعة كنت حريص أني مقولش ولا إفيه، لأن الجمهور كان جديد عليا".
وأوضح: "عملت المسرحية دون ولا إفيه، والأستاذ يوسف شاهين اتفرج عليها، ومكنتش أعرف أنه موجود"، مردفا: "الأستاذ يوسف شاهين أحس أني ممثل كويس، وبعد المسرحية طلع بارك لنا وسلم علينا، وبعد كام المكتب بتاعه كلموني علشان مسرح نجم، ومصدقتش، وحددوا معايا معاد أقابله في المكتب".

عمرو عبد الجليل فيلم تجاري فيلا بالطريق الصحراوي محمود كامل حمدي الميرغني

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