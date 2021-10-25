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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. الحكم على بهاء كشك الذراع الأيمن لـ هشام عشماوي

شعار المحكمة
شعار المحكمة

تصدر الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة أمن الدولة طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، حكمها على 3 متهمين من بينهم الإرهابى بهاء كشك الذراع اليمنى لـ هشام العشماوى والمرحل معه من ليبيا، لاتهامهم بتولى قيادة جماعة المرابطون الإرهابية.

وكانت المحكمة الجلسة الماضية احالت المتهمين الي فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

وفي بداية الجلسة قامت هيئة المحكمة بإخراج المتهم بهاء كشك من قفص الاتهام.

وتلت النيابة العامة أمر الإحالة، حيث اتهمت بهاء على كشك المكنى أبو عبدالرحمن، ومحمد فتحي غريب "أبو مالك"، ومحمد مرجان "أبو بكر" لأنهم في غضون عام 2010 حتى 2019 بجمهورية مصر العربية وخارجها تولوا قيادة في جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف في الداخل وتعريض سلامة المجتمع للخطر، وإلقاء الرعب بين الأفراد وتعريض الأمن والسلم العام للخطر.

وأيضا قام المتهمون بالإضرار بالوحدة الوطنية والسلام المجتمعي ومنع السلطات العامة ومصالح الحكومة من أعمالها، وتعطيل العمل بالدستور والقانون، كما حاولوا الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة.

والتحق المتهمون بجماعة تنظيم القاعدة المسلحة داخل دولة ليبيا، لتنفيذ عمليات إرهابية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وسعد الدين سرحان، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى.

ووجهت المحكمة للمتهمين العديد من التهم منها ارتكاب جريمة تمويل جماعة إرهابية بأن أمدها بأسلحة وذخائر ومفرقعات، بصفتهم مصريين التحقوا بجماعة مسلحة خارج البلاد للتدريب وتعلم الفنون والأساليب القتالية.

هشام العشماوى بهاء كشك امن الدولة محاكم طرة جماعة المرابطون الإرهابية

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