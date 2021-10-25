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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

في عيدها القومي.. فدائي يكشف صلابة السويس وسحق الإسرائليين

محافظ السويس
محافظ السويس

عبر الفدائي عبد المنعم القناوي، عن عميق فرحته بالعيد القومي لمحافظة السويس، مؤكدا أن محافظة السويس بلد الفدائيين والابطال ومحبي الوطن. 

 

وأكد عبد المنعم القناوي، في مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى التليفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أن الفدائين قدموا كل شيء لمصر في حرب ٦ أكتوبر عام ١٩٧٣، مشيرا إلى أن الجندي الاسرائيلي أغلى جندي، واجبن جندي في العالم.

 

وأضاف الفدائي عبد المنعم القناوي، أن الاسرائليين كانوا يقاتلون من وراء ساتر ولا يقاتلون وجها لوجه، متابعا ٣٢ يوما رحلتي قبل وأثناء الحرب.

 

وتابع الفدائي عبد المنعم القناوي، أن رجال الجيش المصري حققوا انتصارا ساحقا على العدو الاسرائيلي في ملحة تاريخية في حرب اكتوبر المجيد.

 

وخلال الفقرة، عرض البرنامج تقريرا مصورا، عن محافظة السويس، ودورها التاريخي في الحروب، وخاصة في حرب أكتوبر المجيدة.
 

 

عبد المنعم القناوي محافظة السويس اخبار التوك شو الفدائي عبد المنعم أخبار التوك شو اليوم

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