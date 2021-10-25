من جديد قمة الأهلي والزمالك محتملة.. تعرف على تصنيف فرق مجموعات أبطال إفريقيا

اكتملت فرق دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا وذلك بعد تأهل الرباعي العربي الوداد المغربي والهلال السوداني ووفاق سطيف وشباب بلوزداد.

وتأهلت 10 فرق عربية إلى دور الـ16 لدوري أبطال إفريقيا وهي:

الأهلي – الزمالك - مصر

الوداد البيضاوي- الرجاء البيضاوي – المغرب

الترجي- النجم الساحلي– تونس

الهلال -المريخ – السودان

وفاق سطيف - شباب بلوزداد – الجزائر

وجاء تصنيف فرق دور الـ16 كالآتي:

التصنيف الأول

الأهلي – الترجي – الوداد – الرجاء

التصنيف الثاني

الزمالك – صن داونز – حوريا الكيني – النجم الساحلي

التصنيف الثالث

الهلال – شباب بلوزداد – بترو أتليتكو – وفاق سطيف

التصنيف الرابع

المريخ - ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي - جوانينغ جالاكسي البوتسواني - أمازولو الجنوب إفريقي

ومن المنتظر أن تتم مراسم سحب قرعة دور الـ16 في نهاية ديسمبر المقبل أو بداية يناير.

وبذلك قد تشهد القرعة وقوع الثنائي المصري الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة.

على أن ينطلق دور المجموعات يوم 11 فبراير المقبل.