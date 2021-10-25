عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

من جديد قمة الأهلي والزمالك محتملة.. تعرف على تصنيف فرق مجموعات أبطال إفريقيا

صورة ارشيفية ـ الأهلي
صورة ارشيفية ـ الأهلي والزمالك

اكتملت فرق دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا وذلك بعد تأهل الرباعي العربي الوداد المغربي والهلال السوداني ووفاق سطيف وشباب بلوزداد.

وتأهلت 10 فرق عربية إلى دور الـ16 لدوري أبطال إفريقيا وهي:

الأهلي –  الزمالك - مصر

الوداد البيضاوي- الرجاء البيضاوي – المغرب

الترجي- النجم الساحلي– تونس

الهلال -المريخ  – السودان

وفاق سطيف - شباب بلوزداد – الجزائر

وجاء تصنيف فرق دور الـ16 كالآتي:

التصنيف الأول

الأهلي – الترجي – الوداد – الرجاء

التصنيف الثاني

الزمالك – صن داونز – حوريا الكيني – النجم الساحلي

التصنيف الثالث

الهلال – شباب بلوزداد – بترو أتليتكو – وفاق سطيف

التصنيف الرابع

المريخ - ساجرادا إسبيرانسا الأنجولي - جوانينغ جالاكسي البوتسواني - أمازولو الجنوب إفريقي

ومن المنتظر أن تتم مراسم سحب قرعة دور الـ16 في نهاية ديسمبر المقبل أو بداية يناير.

وبذلك قد تشهد القرعة وقوع الثنائي المصري الأهلي والزمالك في مجموعة واحدة.

على أن ينطلق دور المجموعات يوم 11 فبراير المقبل.

دوري ابطال افريقيا الوداد المغربي الهلال السوداني الأهلى الزمالك

ترشيحاتنا

موعد تلقيح الأطفال أقل من 12 عاما ضد فيروس كورونا

علقة موت وتصوير بالموبايل.. الأب والعم ينتقمون لـ نجلهم من طالب في البحيرة

حقيقة فيديو استغاثة سيدة كرموز.. الأمن يكشف تفاصيل مشاجرة الجيرة

أعراض جديدة احذر منها.. أضرار قاتلة لفيروس كورونا في مكان غير متوقع

تسريبات تكشف مواصفات هاتف ريلمي الجديد Realme 9 Pro Plus

ما حكم تعقيم الحيوانات؟.. الإفتاء توضح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اشتباكات لفظية وبالأيدي داخل الزمالك بعد حكم عودة مرتضى منصور .. تفاصيل

المكالمات الجنسية كلمة السر.. عقار فايدة كامل و6 جثث على يد سفاح البساتين | نوستالجيا

أخبار الزمالك| 3 قرارات عاجلة من مرتضي منصور.. اشتباكات فى نادي الزمالك.. مصير كارتيرون.. وضربة موجعة للفريق

أول تعليق لـ محمد صلاح بعد تسجيل "هاتريك" في شباك اليونايتد

الصحة العالمية تزف نبأ سارا للبشرية بشأن جائحة فيروس كورونا

حقيقة الصلح بين عمرو دياب ودينا الشربيني بعد ظهورهما في فرح

حكاية ريهام .. أبوها اغتصبها وخلف منها طفلة بأطفيح

13 دعاء قبل النوم يجعلك تسمع خبرا سعيدا في الصباح عن رزقك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ثلاثية فرعونية خالصة.. كيف زلزل محمد صلاح مسرح الأحلام وأحزن رونالدو؟

الامبراطور والزعيم.. سر خلافات 50 سنة بين أحمد زكي وعادل إمام

رميات غير نمطية| استمرار فعاليات التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة - 5"

عام بين العزل والعودة.. كيف استرد مرتضى منصور كرسي رئيس نادي الزمالك؟

فيديو

هاتريك محمد صلاح .. فخر العرب يبهر العالم بأرقام قياسية

"أبويا اغتصبني وخلّف مني طفلة".. تفاصيل أبشع جريمة زنا محارم في أطفيح

من عائلة فنية.. روجينا: بنتى هتبقى ممثلة شاطرة.. فيديو

ليفربول ومانشستر يونايتد.. أرقام محمد صلاح وكريستيانو رونالدو في الدوري الإنجليزي

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

أحمد شيخو يكتب: التشويش الاصطلاحي.. السياسة نموذجاً

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

محمد أرسلان

الكيماوي آخر سلاح المستبدين.. أردوغان نموذجاً

د.سالم الكتبي

ماذا وراء تفاؤل أوروبا بشأن «نووي» إيران؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ