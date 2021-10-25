بالأحمر..بلقيس تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

شاركت الفنانة،بلقيس،جمهورها،إطلالتها من احدث جلسة تصوير خضعت لها،ونشرت مجموعة صور من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وتألقت بلقيس بفستان أحمر مطرز بنقوشات رقيقة،واعتمدت ماكياج ناري أبرز ملامحها،وتركت شعرها مرفوعا بطريقة جذابة،كما نالت صورتها تفاعل واسع من متابعينها بالإعجابات والتعليقات.

وفي سياق أخر،كانت كشفت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، في أبريل الماضي عن رفعها قضية خلع ضد زوجها من خلال مداخلة عبر برنامج MBC TRENDING، وقالت بلقيس عند سؤالها عن عدم ظهورها مع زوجها:" رافعة قضية خلع من فترة فى المحاكم ولا أملك تفاصيل أكثر عن الموضوع".

ومن ناحية أخرى حلّت النجمة العربيّة بلقيس ضيفة على شاشة سكاي نيوز عربيّة في حوار خاصّ مع الإعلامي سعيد حريري ضمن زيارتها إلى متحف بيت بيروت الذي فتح أبوابه لها للتصوير حصرياً مع سكاي نيوز عربيّة، وبدورها أبدت بلقيس عن انطباعاتها وتأثّرها بزيارة هذا المبنى الشاهد على التاريخ منذ عشرينيات القرن الماضي مرورا بسنوات الحرب الأهليّة اللبنانية وما شهدته من دمار وعذاب، متمنيّة أن تعود بيروت إلى ألقها وجمالها وأناقتها، وأن يستمرّ هذا المبنى برسالة الثقافة والإبداع.

أبدت بلقيس انطباعاتها بظهور السيّدة فيروز الأخير وهي تتقلّد الوسام التكريمي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قائلة: : "هذه الإطلالة كانت كظهور القمر علينا، وهي زرعت الفخر في قلب كلّ لبناني وفي قلب كلّ عربيّ، وهي تستحقّ أكثر من ذلك بكثير"، وعمّا إذا كان هذا الجيل قادراً على تقديم أغانٍ بمستوى ما قدّمته السيّدة فيروز قالت: " فيروز خارج المقارنة، والطقطوقة ذات الدقيقتين هي خاصّة بها تماماً، وما يُقدم اليوم من الأعمال قد تُخلّد وتعيش حتّى الأزمنة القادمة، ولكن ما قُدم في الزمن الماضي من أغانٍ للسيّدة فيروز، وللسيّدة أم كلثوم هي أغانٍ خالدة". وأضافت:" قدّمت السيّدة فيروز إعجازاً موسيقياً في أغنية "ليلي ليلي" حيث احتوت الأغنية كاملةً على كلمتيْن فقط .