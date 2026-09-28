انطلاق منتدى مصر الخامس للتعدين بالعاصمة الجديدة.. تفاصيل الفعاليات وفرص الاستثمار

رصد برنامج «صباح الخير يا مصر» انطلاق فعاليات منتدى مصر الخامس للتعدين، اليوم الإثنين، بالعاصمة الجديدة، والذي تنظمه وزارة البترول والثروة المعدنية يومي 28 و29 سبتمبر الجاري، في أكبر نسخة للمنتدى منذ انطلاقه، تحت شعار «إطلاق الإمكانات الاستكشافية لمصر والدرع العربي النوبي».

ويشهد المنتدى مشاركة واسعة من كبار المستثمرين وشركات التعدين المصرية والعربية والعالمية، إلى جانب عدد من وزراء ومسؤولي التعدين في الدول العربية والإفريقية، بما يعكس التركيز على بحث فرص الاستثمار في قطاع التعدين وتعزيز التعاون في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج واستغلال الثروات المعدنية.

انطلاق فعاليات منتدى مصر الخامس للتعدين

تنطلق فعاليات النسخة الخامسة من منتدى مصر للتعدين بالعاصمة الجديدة، اليوم الإثنين، بمشاركة عدد من كبار المستثمرين والشركات العاملة في قطاع التعدين، إلى جانب مسؤولين ووزراء معنيين بالقطاع من دول عربية وإفريقية.

ويشهد افتتاح المنتدى كلمة للمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى جانب كلمات رئيسية لعدد من رؤساء كبرى شركات ومنظمات التعدين العالمية، في ظل مشاركة استثمارية واسعة تضم شركات ومستثمرين من مصر والمنطقة والعالم.

وتقام فعاليات المنتدى على مدار يومي 28 و29 سبتمبر الجاري، حيث تتضمن أجندته عددًا من المناقشات والفعاليات المرتبطة بفرص الاستثمار في قطاع التعدين، إلى جانب بحث سبل تطوير أعمال البحث والاستكشاف واستغلال الخامات التعدينية.

شعار المنتدى يركز على فرص الاستكشاف

وتقام النسخة الخامسة من المنتدى تحت شعار «إطلاق الإمكانات الاستكشافية لمصر والدرع العربي النوبي»، في إطار التركيز على الإمكانات التعدينية المتاحة وفرص البحث والاستكشاف عن المعادن.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية أن المنتدى يمثل منصة دولية لاستعراض الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع التعدين المصري، والترويج للإمكانات التعدينية التي تزخر بها مصر والدرع العربي النوبي.

وأشار إلى أن الإجراءات التي شهدها القطاع خلال الفترة الماضية تستهدف تهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمار في البحث والاستكشاف عن المعادن واستغلالها، إلى جانب تشجيع إقامة صناعات تحويلية تعظم القيمة المضافة للخامات التعدينية وتدعم فرص العمل والصادرات.

مائدة مستديرة مع كبار مستثمري التعدين

ومن المقرر أن يشهد اليوم الثاني من المنتدى مائدة مستديرة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من كبار مستثمري وشركات التعدين.

وتتناول المائدة المستديرة فرص الاستثمار المتاحة في القطاع، إلى جانب بحث سبل تعزيز الشراكات مع المستثمرين ودعم التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، بما يرتبط بجذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية المصرية.

وتأتي هذه المناقشات ضمن فعاليات المنتدى التي تركز على دعم الاستثمار في قطاع التعدين، وتطوير آليات العمل بما يسهم في زيادة أعمال البحث والاستكشاف والإنتاج.

الإعلان عن نتائج طرح فرص استثمارية

ومن أبرز فعاليات المنتدى الإعلان عن نتائج طرح الفرص الاستثمارية التي أتاحتها هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية في يونيو الماضي، بنظام القطاعات المفتوحة للبحث والاستكشاف عن عدد من الخامات التعدينية.

وتشمل الفرص المطروحة البحث والاستكشاف عن الذهب والفوسفات والتلك والكاولين، في إطار تطوير آليات طرح المناطق التعدينية وتيسير إجراءات إسنادها للمستثمرين.

ويستهدف هذا الطرح دعم سرعة بدء أعمال البحث والاستكشاف، إلى جانب رفع كفاءة استغلال الثروات التعدينية، بما يتماشى مع التوجه نحو تطوير النشاط التعديني وتعظيم الاستفادة من الخامات المتاحة.

اجتماع مجموعة استراتيجية المعادن الإفريقية

وقبيل انطلاق فعاليات المنتدى، شهدت أعمال قطاع التعدين اجتماع المائدة المستديرة رفيعة المستوى لمجموعة استراتيجية المعادن الإفريقية «AMSG»، بمشاركة عدد من وزراء التعدين الأفارقة وقيادات ومسؤولي التعدين في دول القارة، إلى جانب الشركات والمستثمرين.

وناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون والشراكة بين الحكومات والمستثمرين، بما يدعم الاستغلال الأمثل للموارد التعدينية وتسريع وتيرة النمو في قطاع التعدين، إلى جانب توفير المتطلبات التي تساعد على تهيئة مناخ استثماري جاذب.

تطوير النشاط التعديني وتعظيم القيمة المضافة

وتشمل المناقشات المرتبطة بالمنتدى مختلف مراحل النشاط التعديني، بداية من الدراسات والبحث والاستكشاف، مرورًا بالإنتاج واستغلال الخامات، وصولًا إلى إقامة الصناعات التي تعمل على تعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية.

ويأتي التركيز على الصناعات التحويلية في إطار السعي إلى تحقيق قيمة مضافة أكبر للخامات التعدينية بدلًا من الاقتصار على عمليات البحث والاستخراج، إلى جانب دعم فرص العمل والصادرات.

كما تتناول المناقشات دور قطاع التعدين في دعم التنمية وجذب الاستثمارات وتعزيز سلاسل القيمة المرتبطة بالثروات المعدنية، خاصة في ظل الأهمية المتزايدة للنشاط التعديني في اقتصادات الدول الإفريقية.

أكبر نسخة من منتدى مصر للتعدين

وتُعد النسخة الحالية من منتدى مصر للتعدين الأكبر منذ انطلاق المنتدى، في ظل المشاركة الواسعة من المستثمرين والشركات المصرية والعربية والعالمية، إلى جانب مشاركة مسؤولين ووزراء من عدد من الدول العربية والإفريقية.

وتستمر فعاليات المنتدى على مدار يومي 28 و29 سبتمبر، مع التركيز على فرص الاستثمار المتاحة في قطاع التعدين، ونتائج الطروحات الجديدة، وآليات تطوير البحث والاستكشاف والإنتاج، فضلًا عن تعزيز التعاون بين الحكومات والمستثمرين في مجال الثروات المعدنية.