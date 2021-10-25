عمر طلعت زكريا يكشف عن وصية والده له

عمر طلعت زكريا يعبر عن حبه لوالدته وشقيقته زيكشف عن وصية والده له

نشر عمر زكريا،مجموعة صور جديدة برفقة والدته وشقيقته من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب زكريا معلقا من خلال الصور:"أبويا قبل م يموت وصاني وقالي خلي بالك " أمك و أختك" والله العظيم هذا حصل والباقي تعوضه الأيام يا صديقي اللي خايف علي عمره يقرب من المنطقه دي أصلها محظوره".



وتوفي الفنان الكوميدى طلعت زكريا فى شهر أكتوبر الماضي بعد صراع طويل مع المرض، وتدهورت حالته، وتم نقله لأحد مستشفيات الدقي، ليتوفى هناك.

يذكر أن طلعت زكريا انتهى قبل وفاته من تصوير فيلم بعنوان "بعد الخميس"، إنتاج سعودي إماراتي مشترك، من ‏إخراج ‏المخرج ‏السعودي، حيدر سمير الناصر، وهو من نوعية الأفلام الكوميدية الاجتماعية، ولم يعرض بعد‎.