محمد جاد: تويتر إمبارح مكنش وراه حاجة غير إنه بيتكلم عن صلاح ..فيديو

قال الإعلامى محمد جاد، مقدم برنامج صباح البلد، إن محمد صلاح يستحق أن يكون أسطورة يتغنى بها العالم كله، وكل متابعى ومحبى الرياضة فخورون بأسرع و أهم لاعب الآن على مستوى العالم.

وأضاف الإعلامى محمد جاد، خلال تقديمه برنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، أن محمد صلاح نجح فى كل الاختبارات بامتياز، مشيراً إلى أن" تويتر امبارح مكنش وراه حاجة غير انه بيتكلم عن محمد صلاح".

كما أثنى الهولندي ديريك كويت، أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، على ما يقدمه المحترف المصري محمد صلاح لاعب الفريق الحالي.

وقال كويت في تصريحات لشبكة “ سكاي سبورتس”:" ما يفعله مو في الوقت الحالي أمر لا يصدق.. إنه يسجل أروع الأهداف، إنه يشبه ميسي! أعتقد أنه يحصل على نفس الأداء الذي قدمه."

وأضاف إنه تخطى مدافعي أتليتكو مدريد، وهم من أقوى المدافعين في المسابقة ، يتخطاهم من أجل المتعة.. بالنسبة لي ، في الوقت الحالي ، هو إلى حد بعيد أفضل لاعب في أوروبا."

