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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خدمات تهمك| تعرف على أسعار الذهب والعملات والخضراوات والفاكهة

أرشيفية
أرشيفية

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على مجموعة متنوعة من الأسعار في الأسواق خلال التعاملات اليوم، الإثنين الموافق 25 أكتوبر 2021، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار في بعض المواقع المتخصصة.

 أسعار الذهب
أسعار العملات الأجنبية والعربية
 أسعار الخضراوات والفاكهة
أسعار الأسماك والجمبري

 

وجاءت الأسعار كالتالي:

 

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم في البنك الأهلي المصري:

سجل الدولار الأمريكي للشراء 15.64 جنيه، والبيع 15.74 جنيه.

كما سجل اليورو للشراء 18.2003 جنيه، والبيع 18.3591 جنيه.

وسجل الجنيه الإسترليني للشراء 21.505 جنيه، والبيع 21.6976 جنيه.

فيما سجل ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ للشراء 12.6343 جنيه، والبيع 12.7511 جنيه. ‏

سجل الكرون‏ ‏الدانمركي‏ للشراء 2.4459 جنيه، والبيع 2.4678 جنيه.

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أسعار صرف العملات العربية اليوم في البنك الأهلي المصري:

الدينار الكويتي للشراء 49.2288 جنيه و 52.2438 جنيه للبيع.

كما سجل ال‏‏ريال‏ ‏السعودي‏ للشراء 4.1825 جنيه و 4.1963 جنيه للبيع ‏.

وسجل الدرهم‏ ‏الإماراتي للشراء 4.2645 جنيه و 4.2856 جنيه للبيع.

وسجل الدينار البحريني للشراء 40.4134 جنيه و 41.7529 جنيه للبيع.

و‏سجل الريال‏ العماني‏ للشراء 39.6954 جنيه و 40.8863 جنيه للبيع.

أسعار الخضراوات اليوم


وصل سعر الطماطم، إلى 4.5 جنيه للكيلو، والبطاطس إلى 7.5 جنيه للكيلو، والبصل إلى 3.5 جنيه، وبلغ سعر كيلو الكوسة 5.5 جنيهات، والجزر بدون عروش 5.5 جنيهات للكيلو، أما الفاصوليا فسجلت 7 جنيهات للكيلو كأعلى سعر.

أسعار الفاكهة اليوم الإثنين

وصل سعر كيلو البرتقال البلدي إلى 3.5 جنيه، والبرتقال أبو سرة إلى 7 جنيه، واليوسفي إلى 9 جنيه، والجريب فروت إلى 6 جنيهات، والليمون البلدي بـ 8 جنيهات، ووصل سعر كيلو التفاح الإيطالي إلى 23 جنيها، والعنب الكرمسن إلى 20 جنيها، والعنب الرومي الأحمر 9 جنيهات للكيلو، ووصل سعر بلح سلمى إلى 20 جنيها للكيلو، والبلح البارحي إلى 25 جنيها.

تراجع مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين

خبير اقتصادي يكشف أسباب ارتفاع أسعار الدواجن وبيض المائدة

سجّلت أسعار الأسماك  بسوق العبور اليوم كالتالي:

سجلت أسماك البلطي"1" من 22-26 جنيها للكيلو، والبلطي "2" من17-21 جنيها للكيلو، والبلطي الأسواني من 17-37 جنيهًا للكيلو، والفيليه البلطي من 30-110 جنيهات للكيلو.

وتراوحت أسعار الجمبري الجامبو اليوم الإثنين في سوق العبور ما بين  400-480 جنيها، و الجمبري"1" بين 300 -380 جنيها للكيلو، والجمبري"2" 200-280 جنيها للكيلو، والجمبري"2" مجمد 85-165 جنيها للكيلو، الجمبري "3" 90-150 جنيها للكيلو.

أسعار جرام الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب الواحد من عيار 24 إلى نحو 894 جنيها، فيما سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 782 جنيها لجرام الذهب الواحد.

ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى نحو 670 جنيها، وسجل سعر الجرام من عيار 14 نحو 521 جنيها للجرام.

أسعار العملات سوق العبور الدولار الأمريكى اسعار الذهب العملات الاجنبية العملات العربية البنك الأهلى المصرى اسعار الاسماك والجمبري أسعار الخضراوات والفاكهة تعاملات اليوم

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