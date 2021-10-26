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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عيار 21 يسجل 782 جنيها.. سعر الذهب اليوم 26-10-2021

سعر الذهب
سعر الذهب

استقرسعرالذهب في مصر في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، علي مستوي الأعيرة المختلفة لليوم الثاني علي التوالي؛ بمحلات الصاغة.

 

ووفقا لـموقع إيجيبت جولد برايس سجل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي فئة 894 جنيها.


وبلغ سعر الجرام من عيار 21 الأشهر انتشارا بين أعيرة الذهب 782 جنيها .


وسجل سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب 670 جنيها  .


ووصل سعر الجرام من عيار 14 الأدني فئة بين أعيرة الذهب 521 جنيها .


وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6256 جنيها وأوقية الذهب بـ 27.8 ألف جنيه وكيلو الذهب  893.714 ألف جنيه .


أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

وتعد أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد كثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

 

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